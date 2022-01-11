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https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-kokande-zaderjali-podozrevaemyx-v-jestokom-ubiystve-iz-za-deneg-22142305.html
В Коканде задержали подозреваемых в жестоком убийстве из-за денег
В Коканде задержали подозреваемых в жестоком убийстве из-за денег
Жертвой преступления стал 31-летний житель Шахриханского района Андижанской области.
2022-01-11T12:58+0500
2022-01-11T12:58+0500
происшествия
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Страшное преступление произошло несколько дней назад по пути из Андижана в Ташкент. Таксист, перевозивший 11 650 долларов и троих неизвестных был убит, связан и оставлен в багажнике автомобиля в Яшнабадском районе столицы. Когда именно это произошло и кто виновник случившегося — выясняет следствие. По сообщению представителя Генпрокуратуры, жертвой преступления стал 31-летний житель Шахриханского района Андижанской области, он работал таксистом на маршруте "Андижан – Ташкент" на своем автомобиле "Кобальт". Восьмого января его мать заявила о пропаже сына в РОВД. На следующий день прокуратура Шахриханского района возбудила уголовное дело по статье 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Узбекистана.В результате оперативных мероприятий, в Коканде были задержаны и находятся под следствием трое подозреваемых.
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генеральная прокуратура узбекистана

В Коканде задержали подозреваемых в жестоком убийстве из-за денег

12:58 11.01.2022
© Sputnik / Игорь МихалевПачка долларов.
Пачка долларов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Игорь Михалев
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Жертвой преступления стал 31-летний житель Шахриханского района Андижанской области.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Страшное преступление произошло несколько дней назад по пути из Андижана в Ташкент. Таксист, перевозивший 11 650 долларов и троих неизвестных был убит, связан и оставлен в багажнике автомобиля в Яшнабадском районе столицы. Когда именно это произошло и кто виновник случившегося — выясняет следствие.
По сообщению представителя Генпрокуратуры, жертвой преступления стал 31-летний житель Шахриханского района Андижанской области, он работал таксистом на маршруте "Андижан – Ташкент" на своем автомобиле "Кобальт". Восьмого января его мать заявила о пропаже сына в РОВД.
На следующий день прокуратура Шахриханского района возбудила уголовное дело по статье 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Узбекистана.
В результате оперативных мероприятий, в Коканде были задержаны и находятся под следствием трое подозреваемых.
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