Фото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд

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Близнецы Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в Зоологическом саду Уэно в Токио еще в июне, но посетители смогли увидеть малышей только 12 января. Первые фотографии детенышей — в фотоподборке Sputnik.