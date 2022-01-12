Фото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд

Детеныши гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в прошлом июне в Зоологическом саду Уэно в Токио.
Детеныши гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в прошлом июне в Зоологическом саду Уэно в Токио.
Сотрудники зоопарка в защитных масках сопровождают посетителей во время первого публичного показа детенышей панды.
Сотрудники зоопарка в защитных масках сопровождают посетителей во время первого публичного показа детенышей панды.
Сувенирная продукция с изображением панд в магазинах зоопарка во время первого публичного показа близнецов Лей-Лей и Сяо-Сяо.
Сувенирная продукция с изображением панд в магазинах зоопарка во время первого публичного показа близнецов Лей-Лей и Сяо-Сяо.
Пустое кафе с монитором, на котором показаны детеныши гигантской панды. Первый публичный показ малышей ограничили тремя днями, поскольку зоопарк закрывается из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
Пустое кафе с монитором, на котором показаны детеныши гигантской панды. Первый публичный показ малышей ограничили тремя днями, поскольку зоопарк закрывается из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
Посетители в шапках с изображением панды во время первого публичного показа детенышей панды.
Посетители в шапках с изображением панды во время первого публичного показа детенышей панды.
Очередь у вольера с детенышами гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо.
Очередь у вольера с детенышами гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо.
Сотрудники сувенирного магазинчика в защитных масках.
На вывеске у входа в Зоологический сад Уэно на японском языке написано, что зоопарк временно закрыт в связи с пандемией коронавируса.
На вывеске у входа в Зоологический сад Уэно на японском языке написано, что зоопарк временно закрыт в связи с пандемией коронавируса.