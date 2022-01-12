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Фото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд
Фото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд
Близнецы Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в Зоологическом саду Уэно в Токио еще в июне, но посетители смогли увидеть малышей только 12 января. Первые фотографии детенышей - в фотоподборке Sputnik.
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фото, зоопарк, токио, мультимедиа , панда

Фото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд

22:00 12.01.2022
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Близнецы Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в Зоологическом саду Уэно в Токио еще в июне, но посетители смогли увидеть малышей только 12 января. Первые фотографии детенышей — в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Tokyo Zoological Park Society

Детеныши гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в прошлом июне в Зоологическом саду Уэно в Токио.

Детеныши гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в прошлом июне в Зоологическом саду Уэно в Токио. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Tokyo Zoological Park Society

Детеныши гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо родились в прошлом июне в Зоологическом саду Уэно в Токио.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Сотрудники зоопарка в защитных масках сопровождают посетителей во время первого публичного показа детенышей панды.

Сотрудники зоопарка в защитных масках сопровождают посетителей во время первого публичного показа детенышей панды. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Сотрудники зоопарка в защитных масках сопровождают посетителей во время первого публичного показа детенышей панды.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Сувенирная продукция с изображением панд в магазинах зоопарка во время первого публичного показа близнецов Лей-Лей и Сяо-Сяо.

Сувенирная продукция с изображением панд в магазинах зоопарка во время первого публичного показа близнецов Лей-Лей и Сяо-Сяо. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

Сувенирная продукция с изображением панд в магазинах зоопарка во время первого публичного показа близнецов Лей-Лей и Сяо-Сяо.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Пустое кафе с монитором, на котором показаны детеныши гигантской панды. Первый публичный показ малышей ограничили тремя днями, поскольку зоопарк закрывается из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Пустое кафе с монитором, на котором показаны детеныши гигантской панды. Первый публичный показ малышей ограничили тремя днями, поскольку зоопарк закрывается из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Пустое кафе с монитором, на котором показаны детеныши гигантской панды. Первый публичный показ малышей ограничили тремя днями, поскольку зоопарк закрывается из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Посетители в шапках с изображением панды во время первого публичного показа детенышей панды.

Посетители в шапках с изображением панды во время первого публичного показа детенышей панды. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Посетители в шапках с изображением панды во время первого публичного показа детенышей панды.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Очередь у вольера с детенышами гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо.

Очередь у вольера с детенышами гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Очередь у вольера с детенышами гигантской панды Лей-Лей и Сяо-Сяо.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Сотрудники сувенирного магазинчика в защитных масках.

Сотрудники сувенирного магазинчика в защитных масках. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Сотрудники сувенирного магазинчика в защитных масках.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

На вывеске у входа в Зоологический сад Уэно на японском языке написано, что зоопарк временно закрыт в связи с пандемией коронавируса.

На вывеске у входа в Зоологический сад Уэно на японском языке написано, что зоопарк временно закрыт в связи с пандемией коронавируса. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На вывеске у входа в Зоологический сад Уэно на японском языке написано, что зоопарк временно закрыт в связи с пандемией коронавируса.

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