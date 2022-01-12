https://uz.sputniknews.ru/20220112/22162706.html

Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты

Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты

Зимой и ранней весной, в сезон простуд, особенно важно укрепить иммунитет. Справиться с подступившим ОРЗ помогут простые и проверенные народные средства. Но если болезнь запущена, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу!

2022-01-12T23:00+0500

2022-01-12T23:00+0500

2022-01-12T23:00+0500

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рецепт

простуда

иммунитет

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В сырую, ветреную и морозную погоду организм особенно уязвим для различных инфекций. Тем важнее зимой и ранней весной укреплять иммунитет. Наши коллеги из Sputnik Армения подготовили для вас подборку проверенных народных рецептов, которые "прокачают" иммунитет и спасут от кашля, если вы все-таки простыли.АйваАйва – полезный продукт, известный своими целебными свойствами. Она благотворно влияет на кровообращение, улучшает пищеварение и обладает противовоспалительным эффектом. Айву часто используют для приготовления различных десертов и компотов, добваляют ее к плову и мясу.Кстати именно компот из айвы принято использовать для лечения кашля.Кроме того, для иммунитета полезно употреблять айву в запеченном виде. Для ее приготовления необходимо минимум времени. В первую очередь очищаем плод от косточек, заливаем медом и фаршируем черносливом и орехами. Отправляем в духовку на 20 минут, подаем посыпав корицей и сахарной пудрой.Цветы орехового дереваВылечить от кашля поможет и напиток из цветов орехового дерева. Листья орешины богаты различными витаминами, которые не только укрепляют иммунитет, но и помогают справиться с ангиной, воспалительными процессами верхних и нижних дыхательных путей. Ореховые цветы обычно собирают ранней весной и высушивают. Обычно цветы прячут на зиму и при необходимости используют для лечения.Чай из цветов готовить очень просто. В литр кипящей воды нужно бросить горсть ореховых цветов и прокипятить около пяти минут. После снять с огня, закрыть крышкой и настоять около получаса. Желательно пить в теплом виде и без сахара, подсластить можно ложечкой натурального меда.Для укрепления иммунитета полезно периодически есть грецкие орехи с медом. Их можно добавить в йогурт, катык или есть просто так.ФиалкаНастоящей "неотложкой" от кашля может стать фиалка. Применять ее можно по-разному: отварить, настоять, использовать в качестве сиропа или чая.Один из самых простых способов — это отвар из высушенной травы или цветка фиалки. Для приготовления отвара столовую ложку травы заливают стаканом воды, варят 15 минут и настаивают в течение часа. Прежде чем дать отвар цветков маленькому ребенку, проконсультируйтесь с врачом!Для настоя пропорции те же; траву заливают кипятком и оставляют в термосе на пару часов. Маленьким детям до двух лет нельзя давать больше 200 мл настоя в сутки. Необходимо помнить, что фиалка безопасна, но принимать растение больше месяца без перерыва нельзя.Черная редькаЕще одним проверенным продуктом от кашля является черная редька. Брать нужно именно черную, так как этот вид содержит в себе все то, что необходимо для лечения. В прошлом наши мамы и бабушки разрезали корнеплод, делали в нем углубление, добавляли мед или сахар. Через некоторое время выделяемым из него соком поили страдающих от кашля.Сегодня техника немного изменилась. Лекари рекомендуют перетереть редьку на терке вместе с кожурой. Затем выжать из смеси сок и добавить в него мед, соблюдая пропорцию 1:1. Принимать по ложке 3-4 раза в день. Оставшийся жмых используют в качестве горчичников: кладут марлей под лопатки.МолокоСамым популярным и всеми любимым средством от кашля остается молоко. Молоко полезно для укрепления иммунной системы. На ранних стадиях кашля оно помогает разжижать мокроту, способствует отхаркиванию и обладает смягчающим эффектом.Молоко пьют со сливочным маслом, медом или минералкой. Хорошо помогает от кашля отвар инжира в молоке, а для профилактики вирусной инфекции можно пить молоко с чесноком.Читайте также: Что защитит организм от рака?

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рецепт, простуда, иммунитет