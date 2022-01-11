https://uz.sputniknews.ru/20220111/kak-pomidory-zaschischayut-organizm-ot-raka-22133964.html

Как помидоры защищают организм от рака

Как помидоры защищают организм от рака

Больше всего питательных веществах содержится в помидорах красного цвета, и особенной пользой обладают продукты, приготовленные из помидоров: томатный сок или соусы.

2022-01-11T07:00+0500

2022-01-11T07:00+0500

2022-01-11T07:00+0500

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Помидоры – это не только освежающая и вкусная натуральная закуска, но и отличное подспорье для организма. Португальский Институт исследований и инноваций в области здравоохранений пришел к выводу, что помидоры богаты антиоксидантами, сообщает РИА Новости.Мощным антиоксидантом является ликопин – вещество, содержащееся в основном в красных помидорах. Ликопин необходим для профилактики онкологических заболеваний, причем больше всего данное вещество встречается в термически обработанных помидорах – например, в соусах, томатном соке или вяленых помидорах.Кроме этого, в состав помидоров входят такие полезные элементы, как витамины группы В, Е и С, кальций, железо, магний, клетчатка и пектин.Присутствует в помидоре и витамин С. Вместе с ликопином он оказывает противовоспалительный эффект.Читайте также: Какие продукты защищают организм от простуд зимой

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рак, продукты