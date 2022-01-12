https://uz.sputniknews.ru/20220112/biznes-ombudsmen-smojet-shtrafovat-za-narushenie-prav-predprinimateley-22169901.html

Кого и за что сможет штрафовать бизнес-омбудсмен в Узбекистане

Кого и за что сможет штрафовать бизнес-омбудсмен в Узбекистане

Уполномоченный по защите прав предпринимателей будет рассматривать дела по их принудительному привлечению к благотворительности, неправомерный отказ или воспрепятствование в применении льгот и преференций и другие.

2022-01-12T19:25+0500

2022-01-12T19:25+0500

2022-01-12T19:28+0500

экономика

бизнес

штраф

омбудсмен

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Бизнес-омбудсмену разрешили штрафовать виновных в нарушении прав предпринимателей. Соответствующие поправки внесены в административный кодекс, текст документа появился на портале Norma.Изменения вступают в силу после их публикации в СМИ.Теперь Омбудсмен будет рассматривать дела об административных правонарушениях в части нарушения прав субъектов предпринимательства и применять административные взыскания в виде штрафа. Раньше этим занимались уголовные суды.С этого дня уполномоченный по защите прав и интересов предпринимательства сможет принимать решения касательно нарушений законодательства об обращениях физических и юридических лиц и незаконное изъятие земельного участка, нарушение права частной собственности и порядка проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей, а также незаконное приостановление их деятельности.Полномочия Омбудсмена также распространяются на дела по принудительному привлечению бизнесменов к благотворительности, неправомерный отказ или воспрепятствование им в применении льгот и преференций, незаконное истребование документов или информации о наличии денежных средств на счетах.Напомним, в мае 2017 года Мирзиеев подписал указ об учреждении института уполномоченного при президенте по защите прав субъектов предпринимательства. С 1 апреля 2019 года бизнес-омбудсмен получил право вместо генпрокуратуры координировать проверки деятельности предпринимателей.

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бизнес, штраф, омбудсмен, предприниматели