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На зоне отдыха под Ташкентом нашли окоченевший труп мужчины
На зоне отдыха под Ташкентом нашли окоченевший труп мужчины
Тело погибшего находилось в ручье с признаками обморожения. Предположительно покойному было 70 лет.
2022-01-12T16:10+0500
2022-01-12T16:10+0500
происшествия
ташкент
труп
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. На территории зоны отдыха, принадлежащей Ангренской ТЭС, обнаружен труп мужчины, сообщил в среду пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.Тело погибшего находилось в ручье с признаками обморожения. Предположительно покойному было 70 лет. Его нашли 10 января.По данным СМИ, на место происшествия прибыли заместитель прокурора города, старший следователь городской прокуратуры, начальник городского ОВД и оперативники. Ведется следствие.
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ташкент, труп

На зоне отдыха под Ташкентом нашли окоченевший труп мужчины

16:10 12.01.2022
© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкГорный ручей, иллюстрация
Горный ручей, иллюстрация - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Тело погибшего находилось в ручье с признаками обморожения. Предположительно покойному было 70 лет.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. На территории зоны отдыха, принадлежащей Ангренской ТЭС, обнаружен труп мужчины, сообщил в среду пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
Тело погибшего находилось в ручье с признаками обморожения. Предположительно покойному было 70 лет. Его нашли 10 января.
“По предварительным данным, смерть наступила в результате воздействия низких температур”, — говорится в сообщении.
По данным СМИ, на место происшествия прибыли заместитель прокурора города, старший следователь городской прокуратуры, начальник городского ОВД и оперативники. Ведется следствие.
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