https://uz.sputniknews.ru/20220112/naselenie-uzbekistana-neuklonno-rastet-svejaya-statistika-22154173.html
Население Узбекистана неуклонно растет: свежая статистика
Население Узбекистана неуклонно растет: свежая статистика
Сколько людей проживает в городах, а сколько — в селах? Ответы ищите в обзоре.
2022-01-12T10:17+0500
2022-01-12T10:17+0500
2022-01-12T11:27+0500
общество
узбекистан
население
статистика
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана выросла до 35 миллионов 271 тысячи 276 человек. Данные на 1 января 2022 года озвучили в Государственном комитете статистики. Количество горожан достигло отметки в 17,9 миллиона. В сельской местности, в свою очередь, проживают 17,4 миллиона человек.За последние пять лет количество жителей страны увеличилось на 3,1 миллиона, с момента распада СССР — на 14 миллионов. Численность населения Узбекистана 2021: статистика >>В Узбекистане вовсю готовятся к первой национальной переписи населения — в последний раз она проводилась в 1989 году.В феврале 2019-го президент Шавкат Мирзиёев установил, что первая за годы независимости страны всенародная перепись населения будет проведена в 2022 году.Однако из-за пандемии сроки перенесли на 2023-й.Организовать перепись населения в Узбекистане поможет Россия. Как отметил посол страны в Ташкенте Олег Мальгинов, российский опыт может быть востребован специалистами в Узбекистане.Читайте также:Перепись населения в Узбекистане: точные даты и порядок >>Перепись населения в Узбекистане будет проводиться раз в десять лет >>
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узбекистан, население, статистика
Население Узбекистана неуклонно растет: свежая статистика
10:17 12.01.2022 (обновлено: 11:27 12.01.2022)
Сколько людей проживает в городах, а сколько — в селах? Ответы ищите в обзоре.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана выросла до 35 миллионов 271 тысячи 276 человек.
Данные на 1 января 2022 года озвучили
в Государственном комитете статистики.
Количество горожан достигло отметки в 17,9 миллиона. В сельской местности, в свою очередь, проживают 17,4 миллиона человек.
За последние пять лет количество жителей страны увеличилось на 3,1 миллиона, с момента распада СССР — на 14 миллионов.
В Узбекистане вовсю готовятся к первой национальной переписи населения — в последний раз она проводилась в 1989 году.
В феврале 2019-го президент Шавкат Мирзиёев установил, что первая за годы независимости страны всенародная перепись населения будет проведена в 2022 году.
Однако из-за пандемии сроки перенесли на 2023-й.
Организовать перепись населения в Узбекистане поможет Россия. Как отметил посол страны в Ташкенте Олег Мальгинов, российский опыт может быть востребован специалистами в Узбекистане.