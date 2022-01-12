https://uz.sputniknews.ru/20220112/nazvana-predvaritelnaya-prichina-smerti-televeduschego-mixaila-zelenskogo-22155217.html
Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
О его смерти сообщили сегодня. Новость застала всех врасплох. Подробности - в материале.
2022-01-12T10:42+0500
2022-01-12T10:42+0500
2022-01-12T11:49+0500
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телеведущий
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".Ранее о смерти телеведущего написал в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович. Позднее в посольстве России в Доминикане подтвердили информацию о трагедии.Биография Михаила ЗеленскогоРоссийский телеведущий и журналист Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, но вскоре вместе с родителями переехал в Хабаровск.После окончания школы поступил в два вуза одновременно: в Хабаровский медицинский институт (педиатрический факультет) и Хабаровский институт физической культуры (факультет спортивного менеджмента), которые окончил в 1996 году.Вернувшись в Москву, Зеленский окончил Московский институт работников телевидения и радиовещания и факультет журналистики Московского государственного университета.С 1997 по 1999 год работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр.В 1999-м стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия".С 12 февраля 2001 года вел программу "Вести-Москва", с 2006-го являлся ведущим телеканала "Россия 24". Многим он запомнился по программе "Прямой эфир".Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Является автором документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладателем премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".После сообщения о смерти Зеленского его 39-летняя вдова перестала выходить на связь и удалила все свои публикации в личном микроблоге Instagram.В браке с Милой Михаил состоял с 2018 года. Пара воспитывала дочь девушки от предыдущих отношений, а общих детей у супругов не было.Всего Михаил Зеленский был женат трижды. Первой избранницей тележурналиста стала одноклассница Ольга Дробина, с которой он прожил шесть лет. Во второй раз Михаил женился на своей бывшей партнерше в шоу "Танцы на льду" Елене Грушиной (у самого журналиста было звание кандидата в мастера спорта по фигурному катанию. — Sputnik). В 2008-м фигуристка подарила мужу дочь Софью, через четыре года в семье появилась вторая дочь, которую назвали Полиной. В 2014-м стало известно о разводе Зеленского и Грушиной.
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смерть, телеведущий
Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
10:42 12.01.2022 (обновлено: 11:49 12.01.2022)
О смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стало известно сегодня.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".
"Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным — инсульт", — говорится в сообщении.
Ранее о смерти телеведущего написал в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.
Позднее в посольстве России в Доминикане подтвердили информацию о трагедии.
Биография Михаила Зеленского
Российский телеведущий и журналист Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, но вскоре вместе с родителями переехал в Хабаровск.
После окончания школы поступил в два вуза одновременно: в Хабаровский медицинский институт (педиатрический факультет) и Хабаровский институт физической культуры (факультет спортивного менеджмента), которые окончил в 1996 году.
Вернувшись в Москву, Зеленский окончил Московский институт работников телевидения и радиовещания и факультет журналистики Московского государственного университета.
С 1997 по 1999 год работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр.
В 1999-м стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия".
С 12 февраля 2001 года вел программу "Вести-Москва", с 2006-го являлся ведущим телеканала "Россия 24". Многим он запомнился по программе "Прямой эфир".
Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".
Является автором документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладателем премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".
После сообщения о смерти Зеленского его 39-летняя вдова перестала выходить на связь и удалила все свои публикации в личном микроблоге Instagram.
В браке с Милой Михаил состоял с 2018 года. Пара воспитывала дочь девушки от предыдущих отношений, а общих детей у супругов не было.
Всего Михаил Зеленский был женат трижды. Первой избранницей тележурналиста стала одноклассница Ольга Дробина, с которой он прожил шесть лет.
Во второй раз Михаил женился на своей бывшей партнерше в шоу "Танцы на льду" Елене Грушиной (у самого журналиста было звание кандидата в мастера спорта по фигурному катанию. — Sputnik). В 2008-м фигуристка подарила мужу дочь Софью, через четыре года в семье появилась вторая дочь, которую назвали Полиной.
В 2014-м стало известно о разводе Зеленского и Грушиной.