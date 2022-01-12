https://uz.sputniknews.ru/20220112/nazvana-predvaritelnaya-prichina-smerti-televeduschego-mixaila-zelenskogo-22155217.html

Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

О его смерти сообщили сегодня. Новость застала всех врасплох. Подробности - в материале.

2022-01-12T10:42+0500

2022-01-12T10:42+0500

2022-01-12T11:49+0500

россия

смерть

телеведущий

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".Ранее о смерти телеведущего написал в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович. Позднее в посольстве России в Доминикане подтвердили информацию о трагедии.Биография Михаила ЗеленскогоРоссийский телеведущий и журналист Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, но вскоре вместе с родителями переехал в Хабаровск.После окончания школы поступил в два вуза одновременно: в Хабаровский медицинский институт (педиатрический факультет) и Хабаровский институт физической культуры (факультет спортивного менеджмента), которые окончил в 1996 году.Вернувшись в Москву, Зеленский окончил Московский институт работников телевидения и радиовещания и факультет журналистики Московского государственного университета.С 1997 по 1999 год работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр.В 1999-м стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия".С 12 февраля 2001 года вел программу "Вести-Москва", с 2006-го являлся ведущим телеканала "Россия 24". Многим он запомнился по программе "Прямой эфир".Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Является автором документального фильма "Валаам. Остров спасения", обладателем премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".После сообщения о смерти Зеленского его 39-летняя вдова перестала выходить на связь и удалила все свои публикации в личном микроблоге Instagram.В браке с Милой Михаил состоял с 2018 года. Пара воспитывала дочь девушки от предыдущих отношений, а общих детей у супругов не было.Всего Михаил Зеленский был женат трижды. Первой избранницей тележурналиста стала одноклассница Ольга Дробина, с которой он прожил шесть лет. Во второй раз Михаил женился на своей бывшей партнерше в шоу "Танцы на льду" Елене Грушиной (у самого журналиста было звание кандидата в мастера спорта по фигурному катанию. — Sputnik). В 2008-м фигуристка подарила мужу дочь Софью, через четыре года в семье появилась вторая дочь, которую назвали Полиной. В 2014-м стало известно о разводе Зеленского и Грушиной.

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смерть, телеведущий