https://uz.sputniknews.ru/20220112/skonchalas-izvestnaya-pevitsa-sanobar-matmurodova-22158259.html

Скончалась известная певица Санобар Матмуродова

Скончалась известная певица Санобар Матмуродова

За свою творческую карьеру Санобар Матмуродова взрастила десятки талантливых учеников в Самарканде.

2022-01-12T12:42+0500

2022-01-12T12:42+0500

2022-01-12T12:48+0500

общество

узбекистан

певица

скончалась

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Ушла из жизни известная в Узбекистане певица Санобар Матмуродова, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Санобар Матмуродова родилась в 1968 году в Багатском районе Хорезмской области. Она обучалась на факультете музыки Самаркандского государственного университета (1994 г). Затем работала в Самаркандском областном филиале Государственной филармонии Узбекистана. За свою творческую карьеру она взрастила десятки талантливых учеников в Самарканде.

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узбекистан, певица, скончалась