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https://uz.sputniknews.ru/20220112/skonchalas-izvestnaya-pevitsa-sanobar-matmurodova-22158259.html
Скончалась известная певица Санобар Матмуродова
Скончалась известная певица Санобар Матмуродова
За свою творческую карьеру Санобар Матмуродова взрастила десятки талантливых учеников в Самарканде.
2022-01-12T12:42+0500
2022-01-12T12:48+0500
общество
узбекистан
певица
скончалась
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Ушла из жизни известная в Узбекистане певица Санобар Матмуродова, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Санобар Матмуродова родилась в 1968 году в Багатском районе Хорезмской области. Она обучалась на факультете музыки Самаркандского государственного университета (1994 г). Затем работала в Самаркандском областном филиале Государственной филармонии Узбекистана. За свою творческую карьеру она взрастила десятки талантливых учеников в Самарканде.
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узбекистан, певица, скончалась

Скончалась известная певица Санобар Матмуродова

12:42 12.01.2022 (обновлено: 12:48 12.01.2022)
© Фото: Ўзбекистон Маданият вазирлигиСанобар Матмуродова
Санобар Матмуродова - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Фото: Ўзбекистон Маданият вазирлиги
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Артистка родилась в в 1968 году в Багатском районе Хорезмской области. За свою творческую карьеру она взрастила десятки талантливых учеников в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Ушла из жизни известная в Узбекистане певица Санобар Матмуродова, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Санобар Матмуродова родилась в 1968 году в Багатском районе Хорезмской области.
Она обучалась на факультете музыки Самаркандского государственного университета (1994 г). Затем работала в Самаркандском областном филиале Государственной филармонии Узбекистана.
За свою творческую карьеру она взрастила десятки талантливых учеников в Самарканде.
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