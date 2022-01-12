https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-djizake-raskryli-sxemu-prodaji-poddelnyx-diplomov-22160335.html
В Джизаке раскрыли схему продажи поддельных дипломов
В Джизаке раскрыли схему продажи поддельных дипломов
Правоохранители задержали директора и замдиректора двух школ в Джизаке по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых документов.
2022-01-12T13:56+0500
2022-01-12T13:56+0500
2022-01-12T13:56+0500
происшествия
джизак
школа
диплом
директор
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Узбекские правоохранители задержали по меньшей мере троих человек за изготовление и сбыт фальшивых дипломов.По данным МВД, задержанными оказалось руководство двух школ и один посредник. Последний как раз и вывел следователей на схему сбыта поддельных документов.Им оказался житель Пахтакорского района. Его схватили в момент получения 400 долларов от условного покупателя.Как выяснилось, сам он приобрел документ за 300 долларов у знакомого директора одной из школ в своем родном районе, а тот, в свою очередь, заплатил за него 200 замдиректору другой школы.Следствие установило, что именно последний фигурант дела изготавливал поддельные дипломы, приложения и ставил на них печати и подписи. Компьютерную технику в его доме изъяли для экспертизы.Все трое задержаны.
джизак
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джизак, школа, диплом, директор
В Джизаке раскрыли схему продажи поддельных дипломов
Правоохранительные органы раскрыли дело об изготовлении и продаже поддельных дипломов в Джизаке. Среди задержанных директор и замдиректора двух школ.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Узбекские правоохранители задержали по меньшей мере троих человек за изготовление и сбыт фальшивых дипломов.
По данным
МВД, задержанными оказалось руководство двух школ и один посредник. Последний как раз и вывел следователей на схему сбыта поддельных документов.
Им оказался житель Пахтакорского района. Его схватили в момент получения 400 долларов от условного покупателя.
Как выяснилось, сам он приобрел документ за 300 долларов у знакомого директора одной из школ в своем родном районе, а тот, в свою очередь, заплатил за него 200 замдиректору другой школы.
Следствие установило, что именно последний фигурант дела изготавливал поддельные дипломы, приложения и ставил на них печати и подписи. Компьютерную технику в его доме изъяли для экспертизы.