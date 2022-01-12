https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashkente-proydet-shestvie-v-chest-30-letiya-voorujennyx-sil-22170083.html

В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил

В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил

Праздничные мероприятия запланированы на 13 января. Какие мероприятия заготовило Минобороны — читайте в нашем обзоре.

2022-01-12T19:35+0500

2022-01-12T19:35+0500

2022-01-12T19:35+0500

общество

ташкент

концерт

вооруженные силы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/725/66/7256679_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f8cc2f99efa621dd7bd2b8a0169aca6d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В четверг, 13 января, в столице Узбекистана пройдет праздничное шествие, посвященное 30-летию Вооруженных сил страны и Дню защитников Родины.Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, оно стартует от дворца искусств “Туркистон” в 10.00 утра. Колонна проследует по улицам Навои, Шарафа Рашидова и Ислама Каримова.Конечная точка маршрута, длиной в 3400 километров, — дворец “Дружбы народов”.Здесь на площади Дружбы Народов в 11.00 начнется концертная программа с участием военного оркестра, военного ансамбля и популярных исполнителей.День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, концерт, вооруженные силы