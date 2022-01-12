https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashkente-proydet-shestvie-v-chest-30-letiya-voorujennyx-sil-22170083.html
В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил
В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил
Праздничные мероприятия запланированы на 13 января. Какие мероприятия заготовило Минобороны — читайте в нашем обзоре.
2022-01-12T19:35+0500
2022-01-12T19:35+0500
2022-01-12T19:35+0500
общество
ташкент
концерт
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В четверг, 13 января, в столице Узбекистана пройдет праздничное шествие, посвященное 30-летию Вооруженных сил страны и Дню защитников Родины.Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, оно стартует от дворца искусств “Туркистон” в 10.00 утра. Колонна проследует по улицам Навои, Шарафа Рашидова и Ислама Каримова.Конечная точка маршрута, длиной в 3400 километров, — дворец “Дружбы народов”.Здесь на площади Дружбы Народов в 11.00 начнется концертная программа с участием военного оркестра, военного ансамбля и популярных исполнителей.День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.
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ташкент, концерт, вооруженные силы
В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил
Длина маршрута составит 3400 километров. Завершится он праздничной концертной программой.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В четверг, 13 января, в столице Узбекистана пройдет праздничное шествие, посвященное 30-летию Вооруженных сил страны и Дню защитников Родины.
Как сообщает
пресс-служба Министерства обороны, оно стартует от дворца искусств “Туркистон” в 10.00 утра. Колонна проследует по улицам Навои, Шарафа Рашидова и Ислама Каримова.
Конечная точка маршрута, длиной в 3400 километров, — дворец “Дружбы народов”.
Здесь на площади Дружбы Народов в 11.00 начнется концертная программа с участием военного оркестра, военного ансамбля и популярных исполнителей.
День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.