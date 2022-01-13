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Число заразившихся в Узбекистане перевалило за 202 тысячи
Число заразившихся в Узбекистане перевалило за 202 тысячи
Пятый день подряд в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.
2022-01-13T13:37+0500
2022-01-13T14:55+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Пятый день в Узбекистане растет заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявлено 714 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Таким образом, количество заболевших в стране составило 202 473 человека.Больше всего новых случаев зарегистрировано в столице (387), на втором месте – Ташкентская область (103 человек). Меньше всего заболевших в Бухарской и Суурхандарьинской областях – по 6 человек.За последние сутки от коронавируса в стране скончалось 3 пациента; всего умерших с начала пандемии 1508 человек.Между тем, вице-премьер страны Азиз Абдухакимов предупредил в среду, что вакцинация от коронавируса может стать в Узбекистане обязательной.Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля прошлого года. Гражданам доступны китайские препараты Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российские "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.С 3 августа в Узбекистане работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе.
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узбекистан, коронавирус covid-19

Число заразившихся в Узбекистане перевалило за 202 тысячи

13:37 13.01.2022 (обновлено: 14:55 13.01.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ГКБ №52
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Пятый день подряд в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.
ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Пятый день в Узбекистане растет заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявлено 714 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Таким образом, количество заболевших в стране составило 202 473 человека.
© SputnikСтатистика коронавируса за 12 января
Статистика коронавируса за 12 января - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
Статистика коронавируса за 12 января
© Sputnik
Больше всего новых случаев зарегистрировано в столице (387), на втором месте – Ташкентская область (103 человек). Меньше всего заболевших в Бухарской и Суурхандарьинской областях – по 6 человек.
За последние сутки от коронавируса в стране скончалось 3 пациента; всего умерших с начала пандемии 1508 человек.
Между тем, вице-премьер страны Азиз Абдухакимов предупредил в среду, что вакцинация от коронавируса может стать в Узбекистане обязательной.
Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля прошлого года. Гражданам доступны китайские препараты Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российские "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.
С 3 августа в Узбекистане работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе.
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