https://uz.sputniknews.ru/20220113/bastrykin-predlojil-izmenit-rabotu-s-migrantami-22178926.html

Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами

Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами

В России отмечается растущая преступность среди мигрантов. Глава СК предложил свой вариант решения проблемы.

2022-01-13T13:30+0500

2022-01-13T13:30+0500

2022-01-13T13:30+0500

миграция

законодательство

александр бастрыкин

преступность

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил усовершенствовать миграционные процессы. В интервью РИА Новости он отметил, что это послужит более эффективной борьбе с растущей преступностью среди мигрантов.В качестве примера он напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе. У него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символику запрещенной группировки "Исламское государство"*, а также поддельные миграционные документы.В связи с этим систематизация законов в данной сфере плодотворно скажется и на борьбе с экстремизмом и терроризмом, уверен он. Бастрыкин также рассказал, что выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, а также из Северной Африки используют Россию, как транзитную страну для перемещения в Евросоюз. На его взгляд это "влечет за собой реальные риски проникновения в РФ террористов и экстремистов".В связи с этим глава СК предложил также повысить уровень автоматизации административных процедур для набора трудовых мигрантов, организовать предельно адресную профилактическую работу с работодателями для социальной адаптации мигрантов, а также предпринять меры для получения информации о возможных негативных процессах в их среде. Это, по его словам, поможет своевременно реагировать на угрозы.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств.

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законодательство, александр бастрыкин, преступность