https://uz.sputniknews.ru/20220113/bastrykin-predlojil-izmenit-rabotu-s-migrantami-22178926.html
Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами
Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами
В России отмечается растущая преступность среди мигрантов. Глава СК предложил свой вариант решения проблемы.
2022-01-13T13:30+0500
2022-01-13T13:30+0500
2022-01-13T13:30+0500
миграция
законодательство
александр бастрыкин
преступность
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил усовершенствовать миграционные процессы. В интервью РИА Новости он отметил, что это послужит более эффективной борьбе с растущей преступностью среди мигрантов.В качестве примера он напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе. У него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символику запрещенной группировки "Исламское государство"*, а также поддельные миграционные документы.В связи с этим систематизация законов в данной сфере плодотворно скажется и на борьбе с экстремизмом и терроризмом, уверен он. Бастрыкин также рассказал, что выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, а также из Северной Африки используют Россию, как транзитную страну для перемещения в Евросоюз. На его взгляд это "влечет за собой реальные риски проникновения в РФ террористов и экстремистов".В связи с этим глава СК предложил также повысить уровень автоматизации административных процедур для набора трудовых мигрантов, организовать предельно адресную профилактическую работу с работодателями для социальной адаптации мигрантов, а также предпринять меры для получения информации о возможных негативных процессах в их среде. Это, по его словам, поможет своевременно реагировать на угрозы.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств.
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MIA „Rosiya Segodnya“
законодательство, александр бастрыкин, преступность
Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами
В России отмечается растущая преступность среди мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик. Глава СК Александр Бастрыкин уверен, что проблему может решить совершенствование законодательства.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил усовершенствовать миграционные процессы.
В интервью РИА Новости
он отметил, что это послужит более эффективной борьбе с растущей преступностью среди мигрантов.
"Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки", — сказал он.
В качестве примера он напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе.
У него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символику запрещенной группировки "Исламское государство"*, а также поддельные миграционные документы.
В связи с этим систематизация законов в данной сфере плодотворно скажется и на борьбе с экстремизмом и терроризмом, уверен он.
Бастрыкин также рассказал, что выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, а также из Северной Африки используют Россию, как транзитную страну для перемещения в Евросоюз. На его взгляд это "влечет за собой реальные риски проникновения в РФ террористов и экстремистов".
В связи с этим глава СК предложил также повысить уровень автоматизации административных процедур для набора трудовых мигрантов, организовать предельно адресную профилактическую работу с работодателями для социальной адаптации мигрантов, а также предпринять меры для получения информации о возможных негативных процессах в их среде. Это, по его словам, поможет своевременно реагировать на угрозы.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств.