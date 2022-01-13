https://uz.sputniknews.ru/20220113/berdymuxamedov-zakroet-vrata-ada--video-22179536.html

Бердымухамедов закроет Врата ада — видео

Бердымухамедов закроет Врата ада — видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал потушить газовый кратер Дарваза, известный в народе, как Врата ада, огонь в котором горит уже полвека.

2022-01-13T14:01+0500

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Глава государства поручил правительству найти, наконец, решение этой проблемы. Он отметил, что уже много лет в этой местности сгорает огромное количество ценного газа. Помимо прочего, это негативно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей.Горящий газовый кратер в пустыне Каракумы расположен примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада и стал уже достопримечательностью, привлекающей учёных и туристов.В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа. Они пробурили скважину, но случился обвал. Чтобы избежать отравления газом людей и животных, геологи решили поджечь его. Они полагали, что пожар через несколько дней погаснет, но ошиблись. Газ горит до сих пор и днем и ночью вот уже 50 лет. Диаметр кратера около 60 метров, глубина – около 20 метров.

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