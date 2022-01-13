Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220113/berdymuxamedov-zakroet-vrata-ada--video-22179536.html
Бердымухамедов закроет Врата ада — видео
Бердымухамедов закроет Врата ада — видео
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал потушить газовый кратер Дарваза, известный в народе, как Врата ада, огонь в котором горит уже полвека.
2022-01-13T14:01+0500
2022-01-13T14:20+0500
видео
мультимедиа
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22179113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dda905d3d8181192f1cce155e728d62a.jpg
Глава государства поручил правительству найти, наконец, решение этой проблемы. Он отметил, что уже много лет в этой местности сгорает огромное количество ценного газа. Помимо прочего, это негативно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей.Горящий газовый кратер в пустыне Каракумы расположен примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада и стал уже достопримечательностью, привлекающей учёных и туристов.В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа. Они пробурили скважину, но случился обвал. Чтобы избежать отравления газом людей и животных, геологи решили поджечь его. Они полагали, что пожар через несколько дней погаснет, но ошиблись. Газ горит до сих пор и днем и ночью вот уже 50 лет. Диаметр кратера около 60 метров, глубина – около 20 метров.
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22179113_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c3cfc1e222bed0bcf4ce3e819fe842fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, президент, видео

Бердымухамедов закроет Врата ада — видео

14:01 13.01.2022 (обновлено: 14:20 13.01.2022)
© Sputnik
Подписаться на
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал потушить газовый кратер Дарваза, известный в народе, как Врата ада.
Глава государства поручил правительству найти, наконец, решение этой проблемы. Он отметил, что уже много лет в этой местности сгорает огромное количество ценного газа. Помимо прочего, это негативно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей.
Горящий газовый кратер в пустыне Каракумы расположен примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада и стал уже достопримечательностью, привлекающей учёных и туристов.
В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа. Они пробурили скважину, но случился обвал. Чтобы избежать отравления газом людей и животных, геологи решили поджечь его.
Они полагали, что пожар через несколько дней погаснет, но ошиблись. Газ горит до сих пор и днем и ночью вот уже 50 лет. Диаметр кратера около 60 метров, глубина – около 20 метров.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:22Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
15:13Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона”
14:53Как разрешилась ситуация с узбекским электричеством в Афганистане
14:45Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства
14:30Вспыхнет ли война между Россией и США из-за Украины — видео
14:15В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса
14:15"Я был в дупель пьян": водитель обстрелянного силовиками авто признал вину – видео
14:01Бердымухамедов закроет Врата ада — видео
13:55Итоги встречи Россия-США: к шторму готовы
13:46C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
13:37 Число заразившихся в Узбекистане перевалило за 202 тысячи
13:30Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами
12:54В детсадах Узбекистана начнут изучать русский язык как иностранный – фото
12:24Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео
12:02Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
11:58Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
11:48Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог
11:08Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов
10:57Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона
10:31Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото