Фото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме

На производстве палочек с благовониями специализируется деревня Куанг Фу Кау на окраине Ханоя. Жители деревни расщепляют бамбуковые стебли на тонкие полоски для изготовления благовоний.
На производстве палочек с благовониями специализируется деревня Куанг Фу Кау на окраине Ханоя. Жители деревни расщепляют бамбуковые стебли на тонкие полоски для изготовления благовоний.
Тонкие палочки складывают "веером" для нанесения благовоний. Традиционно большое количество ароматических палочек изготавливают перед лунным Новым годом, который во Вьетнаме называют Тет.
Тонкие палочки складывают "веером" для нанесения благовоний. Традиционно большое количество ароматических палочек изготавливают перед лунным Новым годом, который во Вьетнаме называют Тет.
На тонкие бамбуковые щепки наносят масла, толченая бамбуковая кора и яркий растительный порошок. Перед лунным Новым годом в деревне Уанг Фу Кау производят тысячи душистых палочек.
На тонкие бамбуковые щепки наносят масла, толченая бамбуковая кора и яркий растительный порошок. Перед лунным Новым годом в деревне Уанг Фу Кау производят тысячи душистых палочек.
Работник расставляет связки ярких ароматных палочек для просушки. Лучше всего сушить их под прямыми солнечными лучами.
Работник расставляет связки ярких ароматных палочек для просушки. Лучше всего сушить их под прямыми солнечными лучами.
Все дворы и улицы в деревне перед праздником Тет окрашиваются в ярко-красный цвет.
Все дворы и улицы в деревне перед праздником Тет окрашиваются в ярко-красный цвет.
После просушки связки ароматных палочек собирают.
После просушки связки ароматных палочек собирают.
Работница собирает просушенные ароматические палочки. Местные жители занимаются изготовлением палочек с благовониями более ста лет.
Работница собирает просушенные ароматические палочки. Местные жители занимаются изготовлением палочек с благовониями более ста лет.
Ароматические палочки, изготовленные в деревне Куанг Фу Кау, особенно ценятся во Вьетнаме.
Ароматические палочки, изготовленные в деревне Куанг Фу Кау, особенно ценятся во Вьетнаме.