Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220113/foto-kak-delayut-yarkie-aromaticheskie-palochki-vo-vetname-22161399.html
Фото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме
Фото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме
Ароматические палочки жгут во Вьетнаме повсюду. Особенно популярны они перед Новым годом по лунному календарю. Яркие фотографии того, как изготавливают ароматные палочки - в фотоподборке Sputnik.
2022-01-13T22:31+0500
2022-01-13T22:31+0500
фото
фотолента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22161405_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c99a3c8a4c5dbd8a0fbde1c34671fc7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22161405_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_73b2bf2fdad95ba80fdcf3adfd58a4a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фотолента

Фото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме

22:31 13.01.2022
Подписаться на
Ароматические палочки жгут во Вьетнаме повсюду. Особенно популярны они перед Новым годом по лунному календарю — так вьетнамцы отгоняют злых духов. Яркие фотографии того, как изготавливают ароматные палочки, — в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Nhac Nguyen

На производстве палочек с благовониями специализируется деревня Куанг Фу Кау на окраине Ханоя. Жители деревни расщепляют бамбуковые стебли на тонкие полоски для изготовления благовоний.

На производстве палочек с благовониями специализируется деревня Куанг Фу Кау на окраине Ханоя. Жители деревни расщепляют бамбуковые стебли на тонкие полоски для изготовления благовоний. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP / Nhac Nguyen

На производстве палочек с благовониями специализируется деревня Куанг Фу Кау на окраине Ханоя. Жители деревни расщепляют бамбуковые стебли на тонкие полоски для изготовления благовоний.

© AFP / Nhac Nguyen

Тонкие палочки складывают "веером" для нанесения благовоний. Традиционно большое количество ароматических палочек изготавливают перед лунным Новым годом, который во Вьетнаме называют Тет.

Тонкие палочки складывают &quot;веером&quot; для нанесения благовоний. Традиционно большое количество ароматических палочек изготавливают перед лунным Новым годом, который во Вьетнаме называют Тет. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP / Nhac Nguyen

Тонкие палочки складывают "веером" для нанесения благовоний. Традиционно большое количество ароматических палочек изготавливают перед лунным Новым годом, который во Вьетнаме называют Тет.

© AFP / Nhac Nguyen

На тонкие бамбуковые щепки наносят масла, толченая бамбуковая кора и яркий растительный порошок. Перед лунным Новым годом в деревне Уанг Фу Кау производят тысячи душистых палочек.

На тонкие бамбуковые щепки наносят масла, толченая бамбуковая кора и яркий растительный порошок. Перед лунным Новым годом в деревне Уанг Фу Кау производят тысячи душистых палочек. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP / Nhac Nguyen

На тонкие бамбуковые щепки наносят масла, толченая бамбуковая кора и яркий растительный порошок. Перед лунным Новым годом в деревне Уанг Фу Кау производят тысячи душистых палочек.

© AFP / Nhac Nguyen

Работник расставляет связки ярких ароматных палочек для просушки. Лучше всего сушить их под прямыми солнечными лучами.

Работник расставляет связки ярких ароматных палочек для просушки. Лучше всего сушить их под прямыми солнечными лучами. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP / Nhac Nguyen

Работник расставляет связки ярких ароматных палочек для просушки. Лучше всего сушить их под прямыми солнечными лучами.

© AFP / Nhac Nguyen

Все дворы и улицы в деревне перед праздником Тет окрашиваются в ярко-красный цвет.

Все дворы и улицы в деревне перед праздником Тет окрашиваются в ярко-красный цвет. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP / Nhac Nguyen

Все дворы и улицы в деревне перед праздником Тет окрашиваются в ярко-красный цвет.

© AFP / Nhac Nguyen

После просушки связки ароматных палочек собирают.

После просушки связки ароматных палочек собирают. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP / Nhac Nguyen

После просушки связки ароматных палочек собирают.

© AFP / Nhac Nguyen

Работница собирает просушенные ароматические палочки. Местные жители занимаются изготовлением палочек с благовониями более ста лет.

Работница собирает просушенные ароматические палочки. Местные жители занимаются изготовлением палочек с благовониями более ста лет. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP / Nhac Nguyen

Работница собирает просушенные ароматические палочки. Местные жители занимаются изготовлением палочек с благовониями более ста лет.

© AFP / Nhac Nguyen

Ароматические палочки, изготовленные в деревне Куанг Фу Кау, особенно ценятся во Вьетнаме.

Ароматические палочки, изготовленные в деревне Куанг Фу Кау, особенно ценятся во Вьетнаме. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP / Nhac Nguyen

Ароматические палочки, изготовленные в деревне Куанг Фу Кау, особенно ценятся во Вьетнаме.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Главные приметы на старый Новый год: что можно и нельзя делать
22:31Фото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме
22:06Мирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана
21:32Россия помахала Вашингтону и Брюсселю крылом нового ракетоносца
20:58Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане?
20:28Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии
19:42Сбербанк поможет восстановить Алматы после погромов
19:11Узбекистан серьезно обеспокоен событиями в Казахстане — Мирзиёев
18:40Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма
18:15Минздрав включил в протокол препарат против COVID, разработанный в Узбекистане
17:49Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана
17:36Представитель Узбекистана возглавил антитеррористическую структуру ШОС
17:19Узбекистан присоединился к Марракешскому договору: что это значит
16:24Мирзиёев и Путин обсудили ситуацию в Казахстане
15:22Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
15:13Временные ограничения могут ввести в Москве из-за "омикрона"
14:53Как разрешилась ситуация с узбекским электричеством в Афганистане
14:45Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства
14:30Вспыхнет ли война между Россией и США из-за Украины — видео
14:15В Ташкенте покажут фильм об американце — основателе узбекского бокса