Фото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме

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Ароматические палочки жгут во Вьетнаме повсюду. Особенно популярны они перед Новым годом по лунному календарю — так вьетнамцы отгоняют злых духов. Яркие фотографии того, как изготавливают ароматные палочки, — в фотоподборке Sputnik.