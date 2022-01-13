https://uz.sputniknews.ru/20220113/kak-mirotvortsy-odkb-peredayut-obekty-pravooxranitelyam-kazaxstana--video-22181739.html
Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
Военнослужащие завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Как это происходит — смотрите в ролике.
2022-01-13T15:22+0500
2022-01-13T15:22+0500
2022-01-13T15:22+0500
видео
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миротворцы
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Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты. Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что принятые меры позволили справиться с террористами. Смотрите кадры сборов коллективного миротворческого контингента.Читайте также:Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше >>Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию >>
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одкб, миротворцы, видео
Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой.
Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.
Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что принятые меры позволили справиться с террористами.
Смотрите кадры сборов коллективного миротворческого контингента.