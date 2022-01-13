Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220113/kak-mirotvortsy-odkb-peredayut-obekty-pravooxranitelyam-kazaxstana--video-22181739.html
Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
Военнослужащие завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой. Как это происходит — смотрите в ролике.
2022-01-13T15:22+0500
2022-01-13T15:22+0500
видео
одкб
миротворцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22181712_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39fcc7c06bf57eff2ffc644e7e93e521.jpg
Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты. Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что принятые меры позволили справиться с террористами. Смотрите кадры сборов коллективного миротворческого контингента.Читайте также:Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше &gt;&gt;Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22181712_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_167b60c6cd22832dd50937e1cfd88063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
одкб, миротворцы, видео

Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео

15:22 13.01.2022
© Минобороны России
Подписаться на
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили свою миссию в Казахстане и собираются домой.
Они уже передают охраняемые социально значимые объекты правоохранительным органам Казахстана, а также готовят привезенную технику к погрузке в военно-транспортные самолеты.
Всего на помощь Казахстану прилетели более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Решение об их отправке ОДКБ приняла после обращения президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил организацию и сказал, что принятые меры позволили справиться с террористами.
Смотрите кадры сборов коллективного миротворческого контингента.
Читайте также:
Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше >>
Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:22Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
15:13Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона”
14:53Как разрешилась ситуация с узбекским электричеством в Афганистане
14:45Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства
14:30Вспыхнет ли война между Россией и США из-за Украины — видео
14:15В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса
14:15"Я был в дупель пьян": водитель обстрелянного силовиками авто признал вину – видео
14:01Бердымухамедов закроет Врата ада — видео
13:55Итоги встречи Россия-США: к шторму готовы
13:46C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
13:37 Число заразившихся в Узбекистане перевалило за 202 тысячи
13:30Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами
12:54В детсадах Узбекистана начнут изучать русский язык как иностранный – фото
12:24Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео
12:02Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
11:58Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
11:48Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог
11:08Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов
10:57Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона
10:31Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото