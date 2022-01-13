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https://uz.sputniknews.ru/20220113/mirziyoev-poruchil-uchityvat-osobennosti-sovremennyx-konfliktov-pri-voorujenii-armii-22188793.html
Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии
Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии
Президент Узбекистана поздравил военнослужащих с Днем защитников Родины, высказался о современных конфликтах и пояснил, как страна будет на них реагировать.
2022-01-13T20:28+0500
2022-01-13T20:28+0500
общество
узбекистан
армия
военнослужащие
президент
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. При разработке комплексных программ оснащения национальной армии современным вооружением и военной техникой необходимо учитывать особенности военных конфликтов, происходящих сегодня в разных регионах мира.Об этом в своем послании по случаю 30-летия образования Вооруженных сил Узбекистана и Дня защитников Родины заявил президент Шавкат Мирзиёев.В центре внимания, по его словам, должна быть закупка самого необходимого вооружения и снаряжения, их использование вместе с новыми боевыми системами. Также глава государства обратил внимание и на информационную безопасность.По словам главы государства, эпоха глобализации и жесткой конкуренции, происходящие сегодня в мире, в том числе центральноазиатском регионе, различные вооруженные конфликты и противостояния, новые угрозы и вызовы ставят перед Узбекистаном безотлагательные, актуальные задачи. Их выполнение ложится на плечи Вооруженных Сил, органов безопасности и правоохранительных структур.Важнейшим условием дальнейшего развития национальной армии остается повышение профессиональной подготовки военнослужащих, особенно командного состава, добавил глава государства.В тексте отмечается, что государство продолжит начатую работу в этом плане, а также усилит социальную и правовую защиту военнослужащих, членов их семей и ветеранов Вооруженных сил.
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узбекистан, армия, военнослужащие, президент, мирзиёев

Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии

20:28 13.01.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения Национального центра управления обороной
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения Национального центра управления обороной - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана поздравил военнослужащих с Днем защитников Родины, высказался о современных конфликтах и пояснил, как страна будет на них реагировать.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. При разработке комплексных программ оснащения национальной армии современным вооружением и военной техникой необходимо учитывать особенности военных конфликтов, происходящих сегодня в разных регионах мира.
Об этом в своем послании по случаю 30-летия образования Вооруженных сил Узбекистана и Дня защитников Родины заявил президент Шавкат Мирзиёев.
В центре внимания, по его словам, должна быть закупка самого необходимого вооружения и снаряжения, их использование вместе с новыми боевыми системами. Также глава государства обратил внимание и на информационную безопасность.
“В нынешних условиях, когда в мировом информационном пространстве идет жесткая борьба, требованием времени становится выработка и реализация комплексных мер по обеспечению информационной безопасности на важных объектах”, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.
По словам главы государства, эпоха глобализации и жесткой конкуренции, происходящие сегодня в мире, в том числе центральноазиатском регионе, различные вооруженные конфликты и противостояния, новые угрозы и вызовы ставят перед Узбекистаном безотлагательные, актуальные задачи. Их выполнение ложится на плечи Вооруженных Сил, органов безопасности и правоохранительных структур.
Важнейшим условием дальнейшего развития национальной армии остается повышение профессиональной подготовки военнослужащих, особенно командного состава, добавил глава государства.
В тексте отмечается, что государство продолжит начатую работу в этом плане, а также усилит социальную и правовую защиту военнослужащих, членов их семей и ветеранов Вооруженных сил.
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