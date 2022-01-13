https://uz.sputniknews.ru/20220113/mirziyoev-poruchil-uchityvat-osobennosti-sovremennyx-konfliktov-pri-voorujenii-armii-22188793.html

Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии

Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии

Президент Узбекистана поздравил военнослужащих с Днем защитников Родины, высказался о современных конфликтах и пояснил, как страна будет на них реагировать.

2022-01-13T20:28+0500

2022-01-13T20:28+0500

2022-01-13T20:28+0500

общество

узбекистан

армия

военнослужащие

президент

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. При разработке комплексных программ оснащения национальной армии современным вооружением и военной техникой необходимо учитывать особенности военных конфликтов, происходящих сегодня в разных регионах мира.Об этом в своем послании по случаю 30-летия образования Вооруженных сил Узбекистана и Дня защитников Родины заявил президент Шавкат Мирзиёев.В центре внимания, по его словам, должна быть закупка самого необходимого вооружения и снаряжения, их использование вместе с новыми боевыми системами. Также глава государства обратил внимание и на информационную безопасность.По словам главы государства, эпоха глобализации и жесткой конкуренции, происходящие сегодня в мире, в том числе центральноазиатском регионе, различные вооруженные конфликты и противостояния, новые угрозы и вызовы ставят перед Узбекистаном безотлагательные, актуальные задачи. Их выполнение ложится на плечи Вооруженных Сил, органов безопасности и правоохранительных структур.Важнейшим условием дальнейшего развития национальной армии остается повышение профессиональной подготовки военнослужащих, особенно командного состава, добавил глава государства.В тексте отмечается, что государство продолжит начатую работу в этом плане, а также усилит социальную и правовую защиту военнослужащих, членов их семей и ветеранов Вооруженных сил.

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узбекистан, армия, военнослужащие, президент, мирзиёев