https://uz.sputniknews.ru/20220113/sberbank-pomojet-vosstanovit-almaty-posle-pogromov-22188318.html

Сбербанк поможет восстановить Алматы после погромов

Сбербанк поможет восстановить Алматы после погромов

Казахстанский Сбербанк выделил более 1,2 млн долларов на восстановление Алматы. По словам руководства банка, помощь придется как нельзя кстати городу, пережившему недавние события.

2022-01-13T19:42+0500

2022-01-13T19:42+0500

2022-01-13T22:15+0500

беспорядки в казахстане

сбербанк

алматы

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Казахстанская "дочка" российского Сбербанка выделила помощь на сумму 550 миллионов тенге (1,27 миллиона долларов) на восстановление Алматы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.Заявлено о планах передать акимату города десять машин скорой помощи, оснащенных передовым медицинским оборудованием, а также восстановить Национальную библиотеку и Центральный государственный музей Казахстана.В пресс-релизе отмечается, что машины "придутся как нельзя кстати городу, где в результате недавних событий было уничтожено несколько машин скорой помощи".Банк сообщил, что в настоящее время все его отделения и банкоматы работают в штатном режиме во всех регионах страны. Клиентам доступны все услуги, включая кредитование.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -\— жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Седьмого января он заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Накануне глава государства заявил, что ситуация в стране нормализовалась и миссия ОДКБ окончена.

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сбербанк, алматы