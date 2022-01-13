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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220113/sberbank-pomojet-vosstanovit-almaty-posle-pogromov-22188318.html
Сбербанк поможет восстановить Алматы после погромов
Сбербанк поможет восстановить Алматы после погромов
Казахстанский Сбербанк выделил более 1,2 млн долларов на восстановление Алматы. По словам руководства банка, помощь придется как нельзя кстати городу, пережившему недавние события.
2022-01-13T19:42+0500
2022-01-13T22:15+0500
беспорядки в казахстане
сбербанк
алматы
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Казахстанская "дочка" российского Сбербанка выделила помощь на сумму 550 миллионов тенге (1,27 миллиона долларов) на восстановление Алматы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.Заявлено о планах передать акимату города десять машин скорой помощи, оснащенных передовым медицинским оборудованием, а также восстановить Национальную библиотеку и Центральный государственный музей Казахстана.В пресс-релизе отмечается, что машины "придутся как нельзя кстати городу, где в результате недавних событий было уничтожено несколько машин скорой помощи".Банк сообщил, что в настоящее время все его отделения и банкоматы работают в штатном режиме во всех регионах страны. Клиентам доступны все услуги, включая кредитование.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -\— жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Седьмого января он заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Накануне глава государства заявил, что ситуация в стране нормализовалась и миссия ОДКБ окончена.
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сбербанк, алматы

Сбербанк поможет восстановить Алматы после погромов

19:42 13.01.2022 (обновлено: 22:15 13.01.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Казахстанский Сбербанк выделил более 1,2 млн долларов на восстановление Алматы. По словам руководства банка, помощь придется как нельзя кстати городу, пережившему недавние события.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Казахстанская "дочка" российского Сбербанка выделила помощь на сумму 550 миллионов тенге (1,27 миллиона долларов) на восстановление Алматы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Заявлено о планах передать акимату города десять машин скорой помощи, оснащенных передовым медицинским оборудованием, а также восстановить Национальную библиотеку и Центральный государственный музей Казахстана.

"Алматы переживает непростые времена. Главная общая цель сейчас – скорее вернуть нашему родному городу прежний облик. И мы бы хотели внести свою лепту в это важное дело", — отметил председатель правления банка Ельдар Тенизбаев.

В пресс-релизе отмечается, что машины "придутся как нельзя кстати городу, где в результате недавних событий было уничтожено несколько машин скорой помощи".
Банк сообщил, что в настоящее время все его отделения и банкоматы работают в штатном режиме во всех регионах страны. Клиентам доступны все услуги, включая кредитование.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -\— жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Седьмого января он заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Накануне глава государства заявил, что ситуация в стране нормализовалась и миссия ОДКБ окончена.
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