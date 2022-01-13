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Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске".
2022-01-13T11:58+0500
2022-01-13T13:37+0500
общество
петух
бои
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Правоохранители ликвидировали площадку для петушиных боев, расположенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. По данным госструктуры, петушиные бои незаконно организовал в своем доме житель махалли "Истиклол". Для проведения мероприятия он собрал в жилом помещении около ста человек.Только пух летит: гусиные бои в Тульской области &gt;&gt;В ходе оперативный действий в присутствии понятых у правонарушителя были изъяты 300 тысяч сумов и семь петухов. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске". Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.
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петух, бои

Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев

11:58 13.01.2022 (обновлено: 13:37 13.01.2022)
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПетушиные бои
Петушиные бои - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске".
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Правоохранители ликвидировали площадку для петушиных боев, расположенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
По данным госструктуры, петушиные бои незаконно организовал в своем доме житель махалли "Истиклол". Для проведения мероприятия он собрал в жилом помещении около ста человек.
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области >>
В ходе оперативный действий в присутствии понятых у правонарушителя были изъяты 300 тысяч сумов и семь петухов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске". Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.
В настоящее время расследование продолжается.
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