https://uz.sputniknews.ru/20220113/uzbekistantsu-grozit-lishenie-svobody-do-7-let-za-provedenie-petushinyx-boev-22177092.html
Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске".
2022-01-13T11:58+0500
2022-01-13T11:58+0500
2022-01-13T13:37+0500
общество
петух
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1346/33/13463397_0:55:2048:1207_1920x0_80_0_0_f9249a563c4189c1e6b305a650973517.jpg
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Правоохранители ликвидировали площадку для петушиных боев, расположенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. По данным госструктуры, петушиные бои незаконно организовал в своем доме житель махалли "Истиклол". Для проведения мероприятия он собрал в жилом помещении около ста человек.Только пух летит: гусиные бои в Тульской области >>В ходе оперативный действий в присутствии понятых у правонарушителя были изъяты 300 тысяч сумов и семь петухов. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске". Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1346/33/13463397_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_adbc1de314c2768604991c5ac2f65716.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
петух, бои
Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
11:58 13.01.2022 (обновлено: 13:37 13.01.2022)
Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске".
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Правоохранители ликвидировали площадку для петушиных боев, расположенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
По данным госструктуры, петушиные бои незаконно организовал в своем доме житель махалли "Истиклол". Для проведения мероприятия он собрал в жилом помещении около ста человек.
В ходе оперативный действий в присутствии понятых у правонарушителя были изъяты 300 тысяч сумов и семь петухов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске". Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.
В настоящее время расследование продолжается.