https://uz.sputniknews.ru/20220113/uzbekistantsu-grozit-lishenie-svobody-do-7-let-za-provedenie-petushinyx-boev-22177092.html

Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев

Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев

Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске".

2022-01-13T11:58+0500

2022-01-13T11:58+0500

2022-01-13T13:37+0500

общество

петух

бои

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Правоохранители ликвидировали площадку для петушиных боев, расположенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. По данным госструктуры, петушиные бои незаконно организовал в своем доме житель махалли "Истиклол". Для проведения мероприятия он собрал в жилом помещении около ста человек.Только пух летит: гусиные бои в Тульской области >>В ходе оперативный действий в присутствии понятых у правонарушителя были изъяты 300 тысяч сумов и семь петухов. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске". Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.

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петух, бои