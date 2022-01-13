https://uz.sputniknews.ru/20220113/v-tashkente-pokajut-film-ob-amerikantse--osnovatele-uzbekskogo-boksa-22180740.html
В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса
В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса
Автор сценария и продюсер картины - теле- и радиожурналист Борис Бабаев; в съемках фильма участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров.
2022-01-13T14:15+0500
2022-01-13T14:15+0500
2022-01-13T15:05+0500
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фильм
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ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. В Ташкенте впервые покажут документальный фильм "Феномен Сиднея Джаксона" о выдающемся американском боксере, который остался жить в Узбекистане и основал здесь школу бокса.Как признался автор сценария и продюсер картины Борис Бабаев, о создании этого фильма он мечтал не один год. Большую поддержку в съёмках ленты оказало Министерство туризма и спорта Узбекистана.Американец создал узбекскую школу бокса, подготовил первого узбекского чемпиона мира Руфата Рискиева и много других известных спортсменов.Жизненный путь Сиднея Джаксона оборвался в Узбекистане в 1968 году. Но до сих пор его хорошо знают и помнят.Фильм рассказывает о его судьбе, большом вкладе в развитие узбекского бокса и спорта в целом. Воспоминаниями о Джаксоне делятся министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов, главный тренер сборной Узбекистана по боксу Марат Курбанов, его ученики и ветераны спорта Мирсалих Сагатов, Ринат Юсупов, Батыр Усманов. Кроме того, в картине появится известный узбекский кинорежиссер Али Хамраев, который в молодости также занимался у известного боксера.Особое место в киноленте занимают воспоминания дочери Джаксона. Паина Сиднеевна Джаксон-Кац - известный в Ташкенте врач, доктор медицинских наук.Читайте также: Американец сделал Узбекистан боксерской державой: жизнь и судьба Сиднея Джаксона
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спорт, фильм
В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса
14:15 13.01.2022 (обновлено: 15:05 13.01.2022)
Документальный фильм "Феномен Сиднея Джаксона" впервые покажут во Дворце кино им. А.Навои в четверг. Автор сценария и продюсер картины - заслуженный теле- и радиожурналист Борис Бабаев; в съемках фильма участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров.
ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. В Ташкенте впервые покажут документальный фильм "Феномен Сиднея Джаксона" о выдающемся американском боксере, который остался жить в Узбекистане и основал здесь школу бокса.
Как признался автор сценария и продюсер картины Борис Бабаев, о создании этого фильма он мечтал не один год. Большую поддержку в съёмках ленты оказало Министерство туризма и спорта Узбекистана.
"В фильме нам удалось проследить весь жизненный путь молодого американца, одного из самых лучших боксеров, который волею судеб оказался в Узбекистане в начале прошлого века. Это было в период Октябрьского переворота в России, и Джаксон так влюбился в Узбекистан, что навсегда остался в Ташкенте", - рассказал журналист.
Американец создал узбекскую школу бокса, подготовил первого узбекского чемпиона мира Руфата Рискиева и много других известных спортсменов.
"Это стало одним из сложных моментов в процессе съемок фильма. Ведь, как известно, наш прославленный боксер Руфат Рискиев сегодня находится в достаточно тяжелом состоянии. Снимать его было сложно. Но с этим прекрасно справился Рамиз Бахтияров. Это очень надежный и творческий человек. Словом, профессионал", - рассказал Борис Бабаев.
Жизненный путь Сиднея Джаксона оборвался в Узбекистане в 1968 году. Но до сих пор его хорошо знают и помнят.
Фильм рассказывает о его судьбе, большом вкладе в развитие узбекского бокса и спорта в целом. Воспоминаниями о Джаксоне делятся министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов, главный тренер сборной Узбекистана по боксу Марат Курбанов, его ученики и ветераны спорта Мирсалих Сагатов, Ринат Юсупов, Батыр Усманов. Кроме того, в картине появится известный узбекский кинорежиссер Али Хамраев, который в молодости также занимался у известного боксера.
Особое место в киноленте занимают воспоминания дочери Джаксона. Паина Сиднеевна Джаксон-Кац - известный в Ташкенте врач, доктор медицинских наук.