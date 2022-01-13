https://uz.sputniknews.ru/20220113/v-tashkente-pokajut-film-ob-amerikantse--osnovatele-uzbekskogo-boksa-22180740.html

В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса

В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса

Автор сценария и продюсер картины - теле- и радиожурналист Борис Бабаев; в съемках фильма участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров.

2022-01-13T14:15+0500

2022-01-13T14:15+0500

2022-01-13T15:05+0500

общество

спорт

фильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19394086_954:0:2400:813_1920x0_80_0_0_53ca0055573ea310fbaa2966c1f86440.png

ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. В Ташкенте впервые покажут документальный фильм "Феномен Сиднея Джаксона" о выдающемся американском боксере, который остался жить в Узбекистане и основал здесь школу бокса.Как признался автор сценария и продюсер картины Борис Бабаев, о создании этого фильма он мечтал не один год. Большую поддержку в съёмках ленты оказало Министерство туризма и спорта Узбекистана.Американец создал узбекскую школу бокса, подготовил первого узбекского чемпиона мира Руфата Рискиева и много других известных спортсменов.Жизненный путь Сиднея Джаксона оборвался в Узбекистане в 1968 году. Но до сих пор его хорошо знают и помнят.Фильм рассказывает о его судьбе, большом вкладе в развитие узбекского бокса и спорта в целом. Воспоминаниями о Джаксоне делятся министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов, главный тренер сборной Узбекистана по боксу Марат Курбанов, его ученики и ветераны спорта Мирсалих Сагатов, Ринат Юсупов, Батыр Усманов. Кроме того, в картине появится известный узбекский кинорежиссер Али Хамраев, который в молодости также занимался у известного боксера.Особое место в киноленте занимают воспоминания дочери Джаксона. Паина Сиднеевна Джаксон-Кац - известный в Ташкенте врач, доктор медицинских наук.Читайте также: Американец сделал Узбекистан боксерской державой: жизнь и судьба Сиднея Джаксона

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, фильм