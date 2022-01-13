https://uz.sputniknews.ru/20220113/video-to-chto-proizoshlo-v-kazaxstane--ne-revolyutsiya---politolog-22176940.html

Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог

Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог

Беспорядки в Казахстане нельзя назвать революцией, считает политолог Алексей Мартынов. Армен Гаспарян обсудил с экспертом, что на самом деле произошло в республике и о чем говорит скорость решений властей Казахстана и ОДКБ.

2022-01-13T11:48+0500

2022-01-13T11:48+0500

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видео

революция

казахстан

эксперт

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Ситуацию с беспорядками в Казахстане готовили еще со времен "казахстанского транзита власти", именно поэтому в стране так быстро возникло большое количество подготовленных боевиков. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.Что же на самом деле случилось в Казахстане, о чем говорит скорость принятия и исполнения решений властей Казахстана и ОДКБ, и почему реакция запада на произошедшее была именно такой?Ответы на эти вопросы смотрите в интервью Алексея Мартынова на Youtube-канале Sputnik на русском.

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революция, казахстан, эксперт, видео