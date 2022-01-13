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Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог
Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог
Беспорядки в Казахстане нельзя назвать революцией, считает политолог Алексей Мартынов. Армен Гаспарян обсудил с экспертом, что на самом деле произошло в республике и о чем говорит скорость решений властей Казахстана и ОДКБ.
2022-01-13T11:48+0500
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видео
революция
казахстан
эксперт
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Ситуацию с беспорядками в Казахстане готовили еще со времен "казахстанского транзита власти", именно поэтому в стране так быстро возникло большое количество подготовленных боевиков. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.Что же на самом деле случилось в Казахстане, о чем говорит скорость принятия и исполнения решений властей Казахстана и ОДКБ, и почему реакция запада на произошедшее была именно такой?Ответы на эти вопросы смотрите в интервью Алексея Мартынова на Youtube-канале Sputnik на русском.
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революция, казахстан, эксперт, видео

Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог

11:48 13.01.2022 (обновлено: 11:55 13.01.2022)
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Беспорядки в Казахстане нельзя назвать революцией, считает политолог Алексей Мартынов. Наш ведущий Армен Гаспарян обсудил с экспертом, что же на самом деле произошло в республике и о чем говорит скорость принятия и исполнения решений властей Казахстана и ОДКБ.
Ситуацию с беспорядками в Казахстане готовили еще со времен "казахстанского транзита власти", именно поэтому в стране так быстро возникло большое количество подготовленных боевиков. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.
"То, что произошло в Казахстане, — это не революция, как и госпереворот на Украине и все другие цветные революции, — считает эксперт. – Понятно, что это никакие не революции, потому что качественно ничего не меняется. Меняются только люди. Одни элитарии меняют других элитариев".
Что же на самом деле случилось в Казахстане, о чем говорит скорость принятия и исполнения решений властей Казахстана и ОДКБ, и почему реакция запада на произошедшее была именно такой?
Ответы на эти вопросы смотрите в интервью Алексея Мартынова на Youtube-канале Sputnik на русском.
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