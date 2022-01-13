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Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона”
Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона”
По словам заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, столица готова работать в таких условиях.
2022-01-13T15:13+0500
2022-01-13T15:13+0500
россия
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Власти Москвы не исключают введения новых временных ограничений из-за распространения коронавирусного штамма “омикрон”.Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, город готов работать в таких условиях.По его словам, пока преждевременно говорить, о каких именно ограничениях может идти речь, но "их набор понятен", сценарии проработаны.На подготовку в России к новому витку пандемии из-за "омикрона" есть примерно две недели, заявил ранее в среду Владимир Путин. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку этот штамм начал распространяться в стране еще в конце прошлого года, напоминает РИА Новости. О том, что цифры инфицирования "омикроном" в России будут очень высокими говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это специфика штамма. При этом предварительные данные позволяют говорить, что заболевание может протекать легче, добавил представитель Кремля.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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москва, штамм-омикрон

Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона”

15:13 13.01.2022
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКрасная площадь в сумерках, архивное фото
Красная площадь в сумерках, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Владимир Вяткин
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По словам заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, столица готова работать в таких условиях.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Власти Москвы не исключают введения новых временных ограничений из-за распространения коронавирусного штамма “омикрон”.
Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, город готов работать в таких условиях.
"Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений", — уточнил чиновник.
По его словам, пока преждевременно говорить, о каких именно ограничениях может идти речь, но "их набор понятен", сценарии проработаны.
"В этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости, но самое главное — на количество госпитализаций, <...> поэтому будем принимать оперативные решения по введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения", — заключил он.
На подготовку в России к новому витку пандемии из-за "омикрона" есть примерно две недели, заявил ранее в среду Владимир Путин. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку этот штамм начал распространяться в стране еще в конце прошлого года, напоминает РИА Новости.
О том, что цифры инфицирования "омикроном" в России будут очень высокими говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это специфика штамма. При этом предварительные данные позволяют говорить, что заболевание может протекать легче, добавил представитель Кремля.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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