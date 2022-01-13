https://uz.sputniknews.ru/20220113/vspyxnet-li-voyna-mejdu-rossiey-i-ssha-iz-za-ukrainy--video-22180043.html

Вспыхнет ли война между Россией и США из-за Украины — видео

Вспыхнет ли война между Россией и США из-за Украины — видео

В Брюсселе завершилось неоднозначное заседание Совета Россия–НАТО. Какие итоги и к чему стоит приготовиться миру?

2022-01-13T14:30+0500

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2022-01-13T14:30+0500

видео

сша

переговоры

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Вопрос нерасширения блока на восток — ключевой для национальной безопасности России.Однако подписывать соответствующий юридический документ американцы не торопятся.Ждать ли войны между Россией и США из-за Украины или Приднестровья? Какие сигналы на заседании были поданы Молдове и Грузии?Возможно ли, что в скором времени в отношениях России и НАТО, наоборот, наступит потепление? И почему европейские страны похожи на детей, которые бегают вокруг взрослых?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.Читайте также:Итоги встречи Россия-США: к шторму готовы >>Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше? >>

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сша, переговоры, видео