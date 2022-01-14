Будущее наступило: самые "продвинутые" гаджеты на выставке CES 2022 — фото

Выставка технологий CES 2022 прошла в Convention Center в Лас-Вегасе в начале января 2022 года.
Выставка технологий CES 2022 прошла в Convention Center в Лас-Вегасе в начале января 2022 года.
Доктор Дейв Ким рассказывает об "умном" шлеме iSyncWave, который предназначен для мониторинга здоровья мозга и LED-терапии.
Доктор Дейв Ким рассказывает об "умном" шлеме iSyncWave, который предназначен для мониторинга здоровья мозга и LED-терапии.
Робот-щенок Amagami Ham Ham, умеет покусывать палец хозяина, чтобы успокоить его.
Робот-щенок Amagami Ham Ham, умеет покусывать палец хозяина, чтобы успокоить его.
Глава Hyundai Motor Group Исон Чонг на сцене с роботом-собакой Spot от Boston Dynamics.
Глава Hyundai Motor Group Исон Чонг на сцене с роботом-собакой Spot от Boston Dynamics.
Нилс Уиллемс примеривается к первому электрическому велосипеду, на котором (в Европе) можно ездить по автодорогам.
Нилс Уиллемс примеривается к первому электрическому велосипеду, на котором (в Европе) можно ездить по автодорогам.
Дрон на платформе VTOL от VETAL. Дрон поддерживает связь в формате 4G и 5G. По словам создателей, новая платформа облегчает вертикальный взлет и посадку дрона.
Дрон на платформе VTOL от VETAL. Дрон поддерживает связь в формате 4G и 5G. По словам создателей, новая платформа облегчает вертикальный взлет и посадку дрона.
Ned2 от Nuryo, робот, предназначенный для обучения и проведения исследований.
Ned2 от Nuryo, робот, предназначенный для обучения и проведения исследований.
Первые в мире электрические снеговелосипеды MoonBikes.
Радионяня Ainenne умеет по голосу распознавать эмоциональное состояние ребенка с 80% точностью.
Радионяня Ainenne умеет по голосу распознавать эмоциональное состояние ребенка с 80% точностью.
Монитор пищевых отходов Orbisk.
Монитор пищевых отходов Orbisk.
Умный мотоциклетный шлем, который в случае аварии может передать информацию службам спасения.
Умный мотоциклетный шлем, который в случае аварии может передать информацию службам спасения.
'Oz,' полностью автономный робот-фермер от Naio Technologies.
Мини-роутер LiFiMax раздает безопасный высокоскоростной интернет посредством невидимых лучей.
Мини-роутер LiFiMax раздает безопасный высокоскоростной интернет посредством невидимых лучей.
Bob, ультракомпактная настольная посудомоечная машина с автономным резервуаром для воды.
Bob, ультракомпактная настольная посудомоечная машина с автономным резервуаром для воды.