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Будущее наступило: самые "продвинутые" гаджеты на выставке CES 2022 — фото
Будущее наступило: самые "продвинутые" гаджеты на выставке CES 2022 — фото
Выставка инновационных достижений в области техники CES 2022 прошла в Лас-Вегасе. Самые интересные и необычные экспонаты выставки - в нашей фотоподборке.
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фото, мультимедиа , выставка

Будущее наступило: самые "продвинутые" гаджеты на выставке CES 2022 — фото

23:00 14.01.2022
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Выставка инновационных достижений в области техники CES 2022 прошла в Лас-Вегасе. Самые интересные и необычные экспонаты выставки — в нашей фотоподборке.
© REUTERS / Steve Marcus

Выставка технологий CES 2022 прошла в Convention Center в Лас-Вегасе в начале января 2022 года.

Выставка технологий CES 2022 прошла в Convention Center в Лас-Вегасе в начале января 2022 года. - Sputnik Узбекистан
1/14
© REUTERS / Steve Marcus

Выставка технологий CES 2022 прошла в Convention Center в Лас-Вегасе в начале января 2022 года.

© REUTERS / Steve Marcus

Доктор Дейв Ким рассказывает об "умном" шлеме iSyncWave, который предназначен для мониторинга здоровья мозга и LED-терапии.

Доктор Дейв Ким рассказывает об &quot;умном&quot; шлеме iSyncWave, который предназначен для мониторинга здоровья мозга и LED-терапии. - Sputnik Узбекистан
2/14
© REUTERS / Steve Marcus

Доктор Дейв Ким рассказывает об "умном" шлеме iSyncWave, который предназначен для мониторинга здоровья мозга и LED-терапии.

© REUTERS / Steve Marcus

Робот-щенок Amagami Ham Ham, умеет покусывать палец хозяина, чтобы успокоить его.

Робот-щенок Amagami Ham Ham, умеет покусывать палец хозяина, чтобы успокоить его. - Sputnik Узбекистан
3/14
© REUTERS / Steve Marcus

Робот-щенок Amagami Ham Ham, умеет покусывать палец хозяина, чтобы успокоить его.

© REUTERS / Steve Marcus

Глава Hyundai Motor Group Исон Чонг на сцене с роботом-собакой Spot от Boston Dynamics.

Глава Hyundai Motor Group Исон Чонг на сцене с роботом-собакой Spot от Boston Dynamics. - Sputnik Узбекистан
4/14
© REUTERS / Steve Marcus

Глава Hyundai Motor Group Исон Чонг на сцене с роботом-собакой Spot от Boston Dynamics.

© REUTERS / Steve Marcus

Нилс Уиллемс примеривается к первому электрическому велосипеду, на котором (в Европе) можно ездить по автодорогам.

Нилс Уиллемс примеривается к первому электрическому велосипеду, на котором (в Европе) можно ездить по автодорогам. - Sputnik Узбекистан
5/14
© REUTERS / Steve Marcus

Нилс Уиллемс примеривается к первому электрическому велосипеду, на котором (в Европе) можно ездить по автодорогам.

© Ellen Schmidt

Дрон на платформе VTOL от VETAL. Дрон поддерживает связь в формате 4G и 5G. По словам создателей, новая платформа облегчает вертикальный взлет и посадку дрона.

Дрон на платформе VTOL от VETAL. Дрон поддерживает связь в формате 4G и 5G. По словам создателей, новая платформа облегчает вертикальный взлет и посадку дрона. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Ellen Schmidt

Дрон на платформе VTOL от VETAL. Дрон поддерживает связь в формате 4G и 5G. По словам создателей, новая платформа облегчает вертикальный взлет и посадку дрона.

© REUTERS / Steve Marcus

Ned2 от Nuryo, робот, предназначенный для обучения и проведения исследований.

Ned2 от Nuryo, робот, предназначенный для обучения и проведения исследований. - Sputnik Узбекистан
7/14
© REUTERS / Steve Marcus

Ned2 от Nuryo, робот, предназначенный для обучения и проведения исследований.

© REUTERS / Steve Marcus

Первые в мире электрические снеговелосипеды MoonBikes.

Первые в мире электрические снеговелосипеды MoonBikes. - Sputnik Узбекистан
8/14
© REUTERS / Steve Marcus

Первые в мире электрические снеговелосипеды MoonBikes.

© AP Photo / Joe Buglewicz

Радионяня Ainenne умеет по голосу распознавать эмоциональное состояние ребенка с 80% точностью.

Радионяня Ainenne умеет по голосу распознавать эмоциональное состояние ребенка с 80% точностью. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AP Photo / Joe Buglewicz

Радионяня Ainenne умеет по голосу распознавать эмоциональное состояние ребенка с 80% точностью.

© AP Photo / Ellen Schmidt

Монитор пищевых отходов Orbisk.

Монитор пищевых отходов Orbisk. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AP Photo / Ellen Schmidt

Монитор пищевых отходов Orbisk.

© REUTERS / Steve Marcus

Умный мотоциклетный шлем, который в случае аварии может передать информацию службам спасения.

Умный мотоциклетный шлем, который в случае аварии может передать информацию службам спасения. - Sputnik Узбекистан
11/14
© REUTERS / Steve Marcus

Умный мотоциклетный шлем, который в случае аварии может передать информацию службам спасения.

© REUTERS / Steve Marcus

'Oz,' полностью автономный робот-фермер от Naio Technologies.

&#x27;Oz,&#x27; полностью автономный робот-фермер от Naio Technologies. - Sputnik Узбекистан
12/14
© REUTERS / Steve Marcus

'Oz,' полностью автономный робот-фермер от Naio Technologies.

© REUTERS / Steve Marcus

Мини-роутер LiFiMax раздает безопасный высокоскоростной интернет посредством невидимых лучей.

Мини-роутер LiFiMax раздает безопасный высокоскоростной интернет посредством невидимых лучей. - Sputnik Узбекистан
13/14
© REUTERS / Steve Marcus

Мини-роутер LiFiMax раздает безопасный высокоскоростной интернет посредством невидимых лучей.

© REUTERS / Steve Marcus

Bob, ультракомпактная настольная посудомоечная машина с автономным резервуаром для воды.

Bob, ультракомпактная настольная посудомоечная машина с автономным резервуаром для воды. - Sputnik Узбекистан
14/14
© REUTERS / Steve Marcus

Bob, ультракомпактная настольная посудомоечная машина с автономным резервуаром для воды.

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