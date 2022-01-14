https://uz.sputniknews.ru/20220114/imya-rukovoditelya-vremen-sssr-sharafa-rashidova-prisvoili-vuzu-v-samarkande-22193581.html

Имя руководителя времен СССР Шарафа Рашидова присвоили вузу в Самарканде

Имя руководителя времен СССР Шарафа Рашидова присвоили вузу в Самарканде

Рашидов занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР в 1959–1983 годах.

2022-01-14T11:31+0500

2022-01-14T11:31+0500

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общество

самарканд

ссср

шараф рашидов

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Государственному университету Самарканда (СамГУ) присвоили имя Шарафа Рашидова — в течение 24 лет он руководил Узбекистаном во времена СССР.Рашидов занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР в 1959–1983 годах, до самой смерти. В марте 2017-го по инициативе Мирзиёева в республике широко отметили столетие со дня рождения этого политического деятеля.Сейчас имя Рашидова в Узбекистане носит один из районов в Джизакской области, а на его родине в Джизаке политику установлен памятник.Какие еще перемены ждут университет в СамаркандеПеред образовательным учреждением поставлена задача к 2026 году войти в топ-1000 рейтинга вузов международных организаций.Для этого будет создан Офис трансформации. Он займется цифровизацией и внедрением современных технологий в учебный процесс.Кроме того, в составе университета образуют:Трансформация СамГУ предусмотрена Концепцией развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 года.

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самарканд, ссср, шараф рашидов