Общество
Имя руководителя времен СССР Шарафа Рашидова присвоили вузу в Самарканде
11:31 14.01.2022 (обновлено: 11:46 14.01.2022)
© SputnikШараф Рашидов, первый секретарь ЦК КП Узбекистана, член Президиума Верховного Совета СССР
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Рашидов занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР в 1959–1983 годах.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Государственному университету Самарканда (СамГУ) присвоили имя Шарафа Рашидова — в течение 24 лет он руководил Узбекистаном во времена СССР.
"Присвоить Самаркандскому государственному университету имя выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова", — поручил глава государства Шавкат Мирзиёев.
Рашидов занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР в 1959–1983 годах, до самой смерти.
© Sputnik / Владимир ЧистяковГенеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, Председатель Революционного совета ДРА Бабрак Кармаль (второй справа) и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов (второй слева);
Генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, Председатель Революционного совета ДРА Бабрак Кармаль (второй справа) и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов (второй слева);
© Sputnik / Владимир Чистяков
В марте 2017-го по инициативе Мирзиёева в республике широко отметили столетие со дня рождения этого политического деятеля.
Сейчас имя Рашидова в Узбекистане носит один из районов в Джизакской области, а на его родине в Джизаке политику установлен памятник.
Какие еще перемены ждут университет в Самарканде
Перед образовательным учреждением поставлена задача к 2026 году войти в топ-1000 рейтинга вузов международных организаций.
Для этого будет создан Офис трансформации. Он займется цифровизацией и внедрением современных технологий в учебный процесс.
Кроме того, в составе университета образуют:
Институт агробиотехнологий и продовольственной безопасности;
Институт инженерной физики;
Ургутский филиал.
Трансформация СамГУ предусмотрена Концепцией развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 года.