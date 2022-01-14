https://uz.sputniknews.ru/20220114/malchishki-kadety-kak-v-uzbekistane-rebyata-uchatsya-zaschischat-rodinu--foto-22199405.html

Мальчишки-кадеты: как в Узбекистане ребята учатся защищать Родину — фото

Мальчишки-кадеты: как в Узбекистане ребята учатся защищать Родину — фото

Узбекистан отмечает 30-летие создания Вооруженных сил. В честь этого, Sputnik рассказывает о ребятах, которые стоят в самом начале пути к гордому званию "Защитник Родины".

2022-01-14T18:00+0500

2022-01-14T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Международная ассоциация "Кадетское братство" действует в Узбекистане уже несколько лет. Ее полномочный представитель — выпускник Свердловского суворовского военного училища Маратжан Шарипов.Он рассказал корреспонденту Sputnik о том, как мальчишки и девчонки Узбекистана становятся кадетами и воплощают в жизнь завет братства "Жизнь – Родине, Честь — Никому".По словам Шарипова, как таковых кадетских школ на государственном уровне нет. Однако по договоренности с общеобразовательными государственными и частными школами в них открываются спецклассы с углубленным изучением военного дела.В специальные кадетские классы набирают мальчиков и девочек с 10 лет. Ребята не сдают экзамены — достаточно лишь их собственного желания, понимания сути кадетского братства и одобрения со стороны родителей.Сейчас кадетские классы открыты в общеобразовательных школах четырех районов Ташкента: Шайхонтахурском, Сергелийском, Алмазарском и Мирабадском, а также в городе Чирчике и некоторых областях.Кадеты занимаются строевой подготовкой, изучают историю военной науки."Также с ними проводят встречи офицеры и кадеты братства. Повышенное внимание уделяется изучению русского языка", — добавил Шарипов.По его словам, в кадетских классах у ребят гораздо лучше успеваемость и дисциплина, нежели в обычных классах.Примечательно, что надеть военную форму и защищать Родину стремится и много девочек. И родители поддерживают их в этом желании.Кадеты принимают активное участие во всех мероприятиях Россотрудничества и посольства России в Узбекистане. Чаще всего это — церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню по случаю знаменательных дат Великой Отечественной войны, юбилеи известных писателей, поэтов, научных деятелей.Шарипов убежден: для детей-кадетов открыты все дороги."Один из примеров — Иван Казаков. Он учился в кадетском классе, затем поступил в военный лицей, а 2021 году — в Екатеринбургское суворовское военное училище. Или, например, Амир Шарипов – после учебы, благодаря своим творческим способностям, был без экзаменов принят в Республиканский эстрадно-цирковой колледж", — заключил Шарипов.Читайте также:Кадеты Узбекистана: резерв сильной армии >>Ивашов: военно-патриотическое образование — это стержень на всю жизнь >>

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узбекистан, родина, кадеты