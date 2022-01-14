Общество
Мальчишки-кадеты: как в Узбекистане ребята учатся защищать Родину — фото
18:00 14.01.2022 (обновлено: 18:15 14.01.2022)
© Рамиз БахтияровВоенно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
© Рамиз Бахтияров
Сегодня Узбекистан отмечает 30-летие создания Вооруженных сил. В честь этого, Sputnik рассказывает о ребятах, которые стоят в самом начале пути к гордому званию "Защитник Родины".
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Международная ассоциация "Кадетское братство" действует в Узбекистане уже несколько лет. Ее полномочный представитель — выпускник Свердловского суворовского военного училища Маратжан Шарипов.
Он рассказал корреспонденту Sputnik о том, как мальчишки и девчонки Узбекистана становятся кадетами и воплощают в жизнь завет братства "Жизнь – Родине, Честь — Никому".
© Рамиз БахтияровВоенно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
Военно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
© Рамиз Бахтияров
По словам Шарипова, как таковых кадетских школ на государственном уровне нет. Однако по договоренности с общеобразовательными государственными и частными школами в них открываются спецклассы с углубленным изучением военного дела.
В специальные кадетские классы набирают мальчиков и девочек с 10 лет. Ребята не сдают экзамены — достаточно лишь их собственного желания, понимания сути кадетского братства и одобрения со стороны родителей.
Сейчас кадетские классы открыты в общеобразовательных школах четырех районов Ташкента: Шайхонтахурском, Сергелийском, Алмазарском и Мирабадском, а также в городе Чирчике и некоторых областях.
"Для ребят шьют военную форма, она очень дисциплинирует. Занятия в классах проходят на основе общеобразовательной школьной программы, но после уроков для детей организуют военную подготовку, — рассказал Маратжан Шарипов.
© Рамиз БахтияровВоенно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
Военно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
© Рамиз Бахтияров
Кадеты занимаются строевой подготовкой, изучают историю военной науки.
"Также с ними проводят встречи офицеры и кадеты братства. Повышенное внимание уделяется изучению русского языка", — добавил Шарипов.
По его словам, в кадетских классах у ребят гораздо лучше успеваемость и дисциплина, нежели в обычных классах.
"По нашим данным, кадетов около 1,5 тысячи, не считая военных лицеев, учащиеся которых тоже считаются кадетами", — отметил полномочный представитель кадетского братства.
© Представительство Россотрудничества в УзбекистанеВоенно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
Военно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
Примечательно, что надеть военную форму и защищать Родину стремится и много девочек. И родители поддерживают их в этом желании.
Кадеты принимают активное участие во всех мероприятиях Россотрудничества и посольства России в Узбекистане. Чаще всего это — церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню по случаю знаменательных дат Великой Отечественной войны, юбилеи известных писателей, поэтов, научных деятелей.
Шарипов убежден: для детей-кадетов открыты все дороги.
"Один из примеров — Иван Казаков. Он учился в кадетском классе, затем поступил в военный лицей, а 2021 году — в Екатеринбургское суворовское военное училище. Или, например, Амир Шарипов – после учебы, благодаря своим творческим способностям, был без экзаменов принят в Республиканский эстрадно-цирковой колледж", — заключил Шарипов.
© Представительство Россотрудничества в УзбекистанеВоенно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
Военно-патриотическая акция в Волгоградском мемориальном комплексе
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
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