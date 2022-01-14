https://uz.sputniknews.ru/20220114/o-chem-zayavil-sergey-lavrov-glavnoe-s-press-konferentsii-22204209.html

О чем заявил Сергей Лавров: главное с пресс-конференции

О чем заявил Сергей Лавров: главное с пресс-конференции

Сегодня состоялась традиционная встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с журналистами. Министр подвел итоги 2021 года.

2022-01-14T19:35+0500

2022-01-14T19:35+0500

2022-01-14T19:51+0500

россия

сергей лавров

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России провел сегодня очередную ежегодную пресс-конференцию по итогам года. Главное из заявлений Лаврова – в нашей подборке.О НАТО и отношениях с США По словам Сергея Лаврова, НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.На днях прозвучали заявления от руководства НАТО о том, что вступление в структуру скандинавских стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, будет приветствоваться. При этом министр назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Однако, власти убеждены, что если есть добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения.Глава ведомства объяснил, почему Москва именно сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО:"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", – сказал министр.В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.О возможностях расширения ОДКБЛавров напомнил, что по уставу, страна, желающая присоединиться к ОДКБ, должна обратиться с соответствующей просьбой.По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".О ситуации в КазахстанеСкорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворцев была оценена по достоинству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.При этом, сложившаяся в Казахстане ситуация продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались в ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.Однако, Москва надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.Сергей Лавров также высказался о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Белоруссией: "у нас нет привычки кого-то насильно зазывать, мы вежливые люди".О ситуации в Центральной АзииПо словам министра иностранных дел, сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии и в других странах ОДКБ. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО.Борьба со спящими ячейками экстремистов будет продолжаться по линии специальных структур.

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сергей лавров, пресс-конференция