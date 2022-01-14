Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220114/o-chem-zayavil-sergey-lavrov-glavnoe-s-press-konferentsii-22204209.html
О чем заявил Сергей Лавров: главное с пресс-конференции
О чем заявил Сергей Лавров: главное с пресс-конференции
Сегодня состоялась традиционная встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с журналистами. Министр подвел итоги 2021 года.
2022-01-14T19:35+0500
2022-01-14T19:51+0500
россия
сергей лавров
пресс-конференция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22203202_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_572b46cfd279d667e86b91421ba313e8.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России провел сегодня очередную ежегодную пресс-конференцию по итогам года. Главное из заявлений Лаврова – в нашей подборке.О НАТО и отношениях с США По словам Сергея Лаврова, НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.На днях прозвучали заявления от руководства НАТО о том, что вступление в структуру скандинавских стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, будет приветствоваться. При этом министр назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Однако, власти убеждены, что если есть добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения.Глава ведомства объяснил, почему Москва именно сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО:"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", – сказал министр.В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.О возможностях расширения ОДКБЛавров напомнил, что по уставу, страна, желающая присоединиться к ОДКБ, должна обратиться с соответствующей просьбой.По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".О ситуации в КазахстанеСкорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворцев была оценена по достоинству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.При этом, сложившаяся в Казахстане ситуация продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались в ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.Однако, Москва надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.Сергей Лавров также высказался о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Белоруссией: "у нас нет привычки кого-то насильно зазывать, мы вежливые люди".О ситуации в Центральной АзииПо словам министра иностранных дел, сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии и в других странах ОДКБ. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО.Борьба со спящими ячейками экстремистов будет продолжаться по линии специальных структур.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22203202_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_63d6b05c100f443b707507ebcaff4f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сергей лавров, пресс-конференция

О чем заявил Сергей Лавров: главное с пресс-конференции

19:35 14.01.2022 (обновлено: 19:51 14.01.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Сегодня состоялась традиционная встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с журналистами. Министр подвел итоги 2021 года.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России провел сегодня очередную ежегодную пресс-конференцию по итогам года. Главное из заявлений Лаврова – в нашей подборке.

О НАТО и отношениях с США

По словам Сергея Лаврова, НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.
На днях прозвучали заявления от руководства НАТО о том, что вступление в структуру скандинавских стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, будет приветствоваться.
То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после "холодной" войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
При этом министр назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.
Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Однако, власти убеждены, что если есть добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения.
Глава ведомства объяснил, почему Москва именно сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО:
"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", – сказал министр.
В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.

О возможностях расширения ОДКБ

Какие страны входят в ОДКБ

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия.

Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.

Любая страна-участница ОДКБ вправе выйти из состава организации в любое время. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал 9 членов, в настоящий момент— 6.

Лавров напомнил, что по уставу, страна, желающая присоединиться к ОДКБ, должна обратиться с соответствующей просьбой.
По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".

О ситуации в Казахстане

Скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворцев была оценена по достоинству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом, сложившаяся в Казахстане ситуация продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались в ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.
Однако, Москва надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.
Сергей Лавров также высказался о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Белоруссией: "у нас нет привычки кого-то насильно зазывать, мы вежливые люди".

О ситуации в Центральной Азии

По словам министра иностранных дел, сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии и в других странах ОДКБ. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО.
Борьба со спящими ячейками экстремистов будет продолжаться по линии специальных структур.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:35О чем заявил Сергей Лавров: главное с пресс-конференции
18:28Президент наградил лучших военных за 30 лет независимости — фото
18:00Мальчишки-кадеты: как в Узбекистане ребята учатся защищать Родину — фото
17:42Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург
17:19Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео
16:51Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян
16:29Президент присвоил Тохиру Арипову звание генерал-майора
15:40Сына Елизаветы II, обвиненного в изнасиловании, лишили воинских званий
15:37Узбекистан и Таджикистан могут полностью восстановить автобусное сообщение
15:25Западные СМИ скрывают суть переговоров с Россией
15:01Умерла актриса Анастасия Вознесенская — вдова Андрея Мягкова
14:57В Ташкенте показали премьеру докфильма о Сиднее Джаксоне
14:13В Узбекистан экстрадирован участник крупного теракта 1999 года
14:02Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц
13:51Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию
13:27Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины
13:24США возглавили антиэкологическую гонку
12:36Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео
12:18Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел
12:10Почему Узбекистан не вступит в НАТО: 10 причин