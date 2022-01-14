О чем заявил Сергей Лавров: главное с пресс-конференции

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России провел сегодня очередную ежегодную пресс-конференцию по итогам года. Главное из заявлений Лаврова – в нашей подборке.О НАТО и отношениях с США По словам Сергея Лаврова, НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.На днях прозвучали заявления от руководства НАТО о том, что вступление в структуру скандинавских стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, будет приветствоваться. При этом министр назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Однако, власти убеждены, что если есть добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения.Глава ведомства объяснил, почему Москва именно сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО:"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", – сказал министр.В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.О возможностях расширения ОДКБЛавров напомнил, что по уставу, страна, желающая присоединиться к ОДКБ, должна обратиться с соответствующей просьбой.По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".О ситуации в КазахстанеСкорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворцев была оценена по достоинству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.При этом, сложившаяся в Казахстане ситуация продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались в ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.Однако, Москва надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.Сергей Лавров также высказался о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Белоруссией: "у нас нет привычки кого-то насильно зазывать, мы вежливые люди".О ситуации в Центральной АзииПо словам министра иностранных дел, сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии и в других странах ОДКБ. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО.Борьба со спящими ячейками экстремистов будет продолжаться по линии специальных структур.
Сегодня состоялась традиционная встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с журналистами. Министр подвел итоги 2021 года.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России провел сегодня очередную ежегодную пресс-конференцию по итогам года. Главное из заявлений Лаврова – в нашей подборке.
О НАТО и отношениях с США
По словам Сергея Лаврова, НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.
На днях прозвучали заявления от руководства НАТО о том, что вступление в структуру скандинавских стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, будет приветствоваться.
То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после "холодной" войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
При этом министр назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.
Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Однако, власти убеждены, что если есть добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения.
Глава ведомства объяснил, почему Москва именно сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО:
"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", – сказал министр.
В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
О возможностях расширения ОДКБ
Какие страны входят в ОДКБ
Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия.
Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.
Любая страна-участница ОДКБ вправе выйти из состава организации в любое время. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал 9 членов, в настоящий момент— 6.
Лавров напомнил, что по уставу, страна, желающая присоединиться к ОДКБ, должна обратиться с соответствующей просьбой.
По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".
О ситуации в Казахстане
Скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворцев была оценена по достоинству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом, сложившаяся в Казахстане ситуация продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались в ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.
Однако, Москва надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.
Сергей Лавров также высказался о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Белоруссией: "у нас нет привычки кого-то насильно зазывать, мы вежливые люди".
О ситуации в Центральной Азии
По словам министра иностранных дел, сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии и в других странах ОДКБ. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО.
Борьба со спящими ячейками экстремистов будет продолжаться по линии специальных структур.