https://uz.sputniknews.ru/20220114/prezident-prisvoil-toxiru-aripovu-zvanie-general-mayora-22200152.html

Президент присвоил Тохиру Арипову звание генерал-майора

Президент присвоил Тохиру Арипову звание генерал-майора

Специальное звание генерал-майора присвоено указом президента.

2022-01-14T16:29+0500

2022-01-14T16:29+0500

2022-01-14T16:32+0500

общество

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назначение

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, начальник Ташкентского областного главного управления внутренних дел Тохир Арипов получил звание генерал-майора, сообщили в пресс-службе ГУВД."Указом президента начальнику главного управления внутренних дел Ташкентской области Арипову Тохиру Тулкиновичу присвоено специальное звание генерал-майора", - информируется в релизе.В октябре 2018 года бывший заместитель министра внутренних дел Тохир Арипов получил должность начальника Ташкентского областного управления внутренних дел. А уже в мае того же года он стал замминистра внутренних дел. С июля 2017 по июль 2018 года он работал начальником главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.

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звание, президент, назначение