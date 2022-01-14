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https://uz.sputniknews.ru/20220114/prezident-prisvoil-toxiru-aripovu-zvanie-general-mayora-22200152.html
Президент присвоил Тохиру Арипову звание генерал-майора
Президент присвоил Тохиру Арипову звание генерал-майора
Специальное звание генерал-майора присвоено указом президента.
2022-01-14T16:29+0500
2022-01-14T16:32+0500
общество
звание
президент
назначение
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, начальник Ташкентского областного главного управления внутренних дел Тохир Арипов получил звание генерал-майора, сообщили в пресс-службе ГУВД."Указом президента начальнику главного управления внутренних дел Ташкентской области Арипову Тохиру Тулкиновичу присвоено специальное звание генерал-майора", - информируется в релизе.В октябре 2018 года бывший заместитель министра внутренних дел Тохир Арипов получил должность начальника Ташкентского областного управления внутренних дел. А уже в мае того же года он стал замминистра внутренних дел. С июля 2017 по июль 2018 года он работал начальником главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.
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звание, президент, назначение

Президент присвоил Тохиру Арипову звание генерал-майора

16:29 14.01.2022 (обновлено: 16:32 14.01.2022)
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Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
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Ранее бывший заместитель министра внутренних дел Тохир Арипов получил должность начальника Ташкентского областного управления внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, начальник Ташкентского областного главного управления внутренних дел Тохир Арипов получил звание генерал-майора, сообщили в пресс-службе ГУВД.
"Указом президента начальнику главного управления внутренних дел Ташкентской области Арипову Тохиру Тулкиновичу присвоено специальное звание генерал-майора", - информируется в релизе.
© Пресс-служба ГУВД Ташкентской областиТохир Арипов
Тохир Арипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
Тохир Арипов
© Пресс-служба ГУВД Ташкентской области
В октябре 2018 года бывший заместитель министра внутренних дел Тохир Арипов получил должность начальника Ташкентского областного управления внутренних дел. А уже в мае того же года он стал замминистра внутренних дел.
С июля 2017 по июль 2018 года он работал начальником главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.
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