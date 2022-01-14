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Умерла актриса Анастасия Вознесенская — вдова Андрея Мягкова
15:01 14.01.2022 (обновлено: 15:39 14.01.2022)
© Sputnik / Михаил ФомичевАртист "Современника" и МХАТа, киноактер Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской
© Sputnik / Михаил Фомичев
Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени Чехова.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На 79-м году жизни умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова.
Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени Чехова.
Информация о времени и месте прощания и похорон появится позже.
Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ.
В 1963-м вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова, который стал настоящей легендой советского кино.
© Sputnik / RIA Novosti / Перейти в фотобанкИгорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо) в фильме "Гараж"
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо) в фильме "Гараж"
© Sputnik / RIA Novosti/
В 1965-м Вознесенская попала в труппу театра "Современник". После ухода из "Современника" Олега Ефремова перешла во МХАТ, который затем получил название МХТ имени Чехова.
В фильмах Вознесенская начала сниматься с 1966 года. Многие ее знают по главной роли радистки Ани Радионовой в фильме "Майор Вихрь". Всего актриса сыграла свыше 20 ролей в кино.
"Последними ее ролями стали Роза Песочинская в "Ретро" и Вета в "Белом кролике". Обе эти работы связаны с именем её мужа, Андрея Васильевича Мягкова — один спектакль он поставил, в другом играл главную роль. Они прожили вместе 57 лет, и история их любви была важнее любых творческих достижений", — рассказали в театре.
Ее супруг Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года.