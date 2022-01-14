https://uz.sputniknews.ru/20220114/umerla-aktrisa-anastasiya-voznesenskaya--vdova-andreya-myagkova-22197320.html

Умерла актриса Анастасия Вознесенская — вдова Андрея Мягкова

Умерла актриса Анастасия Вознесенская — вдова Андрея Мягкова

Ее супруг, легенда советского кино Андрей Мягков ушел из жизни меньше года назад — 18 февраля 2021-го.

2022-01-14T15:01+0500

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общество

актриса

андрей мягков

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На 79-м году жизни умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова. Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени Чехова.Информация о времени и месте прощания и похорон появится позже. Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ. В 1963-м вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова, который стал настоящей легендой советского кино. В 1965-м Вознесенская попала в труппу театра "Современник". После ухода из "Современника" Олега Ефремова перешла во МХАТ, который затем получил название МХТ имени Чехова.В фильмах Вознесенская начала сниматься с 1966 года. Многие ее знают по главной роли радистки Ани Радионовой в фильме "Майор Вихрь". Всего актриса сыграла свыше 20 ролей в кино. Ее супруг Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года.Прощай, товарищ Новосельцев: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков >>

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актриса, андрей мягков