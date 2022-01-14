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https://uz.sputniknews.ru/20220114/umerla-aktrisa-anastasiya-voznesenskaya--vdova-andreya-myagkova-22197320.html
Умерла актриса Анастасия Вознесенская — вдова Андрея Мягкова
Умерла актриса Анастасия Вознесенская — вдова Андрея Мягкова
Ее супруг, легенда советского кино Андрей Мягков ушел из жизни меньше года назад — 18 февраля 2021-го.
2022-01-14T15:01+0500
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общество
актриса
андрей мягков
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На 79-м году жизни умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова. Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени Чехова.Информация о времени и месте прощания и похорон появится позже. Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ. В 1963-м вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова, который стал настоящей легендой советского кино. В 1965-м Вознесенская попала в труппу театра "Современник". После ухода из "Современника" Олега Ефремова перешла во МХАТ, который затем получил название МХТ имени Чехова.В фильмах Вознесенская начала сниматься с 1966 года. Многие ее знают по главной роли радистки Ани Радионовой в фильме "Майор Вихрь". Всего актриса сыграла свыше 20 ролей в кино. Ее супруг Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года.Прощай, товарищ Новосельцев: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков &gt;&gt;
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актриса, андрей мягков

Умерла актриса Анастасия Вознесенская — вдова Андрея Мягкова

15:01 14.01.2022 (обновлено: 15:39 14.01.2022)
© Sputnik / Михаил ФомичевАртист "Современника" и МХАТа, киноактер Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской
Артист Современника и МХАТа, киноактер Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени Чехова.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На 79-м году жизни умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова.
Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени Чехова.
Информация о времени и месте прощания и похорон появится позже.
Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ.
В 1963-м вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова, который стал настоящей легендой советского кино.
© Sputnik / RIA Novosti / Перейти в фотобанкИгорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо) в фильме "Гараж"
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо) в фильме Гараж - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо) в фильме "Гараж"
© Sputnik / RIA Novosti
/
Перейти в фотобанк
В 1965-м Вознесенская попала в труппу театра "Современник". После ухода из "Современника" Олега Ефремова перешла во МХАТ, который затем получил название МХТ имени Чехова.
В фильмах Вознесенская начала сниматься с 1966 года. Многие ее знают по главной роли радистки Ани Радионовой в фильме "Майор Вихрь". Всего актриса сыграла свыше 20 ролей в кино.
"Последними ее ролями стали Роза Песочинская в "Ретро" и Вета в "Белом кролике". Обе эти работы связаны с именем её мужа, Андрея Васильевича Мягкова — один спектакль он поставил, в другом играл главную роль. Они прожили вместе 57 лет, и история их любви была важнее любых творческих достижений", — рассказали в театре.
Ее супруг Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года.
Прощай, товарищ Новосельцев: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков >>
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