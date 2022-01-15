https://uz.sputniknews.ru/20220115/lola-yuldasheva-zarazilas-koronavirusom-22207520.html

Лола Юлдашева заразилась коронавирусом — фото

Лола Юлдашева заразилась коронавирусом — фото

Популярная звезда узбекской эстрады сообщила неприятную для поклонников новость в Instagram. Она выложила в сторис фото с опросом.

2022-01-15T12:41+0500

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общество

лола юлдашева

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Известная узбекская певица Лола Юлдашева заразилась коронавирусом. Об этом звезда эстрады сообщила в Instagram, опубликовав фото с опросом в сторис. "У меня корона. Адски болит горло. Больно даже дышать", - написала Лола. Также она попросила своих поклонников поделиться средством, которое облегчает боль в горле. Подписчики приняли активное участие в опросе, также они пожелали Лоле скорейшего выздоровления.О том, где сейчас находится певица, пока ничего не известно.

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лола юлдашева, коронавирус covid-19