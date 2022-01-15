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https://uz.sputniknews.ru/20220115/lola-yuldasheva-zarazilas-koronavirusom-22207520.html
Лола Юлдашева заразилась коронавирусом — фото
Лола Юлдашева заразилась коронавирусом — фото
Популярная звезда узбекской эстрады сообщила неприятную для поклонников новость в Instagram. Она выложила в сторис фото с опросом.
2022-01-15T12:41+0500
2022-01-15T12:44+0500
общество
лола юлдашева
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Известная узбекская певица Лола Юлдашева заразилась коронавирусом. Об этом звезда эстрады сообщила в Instagram, опубликовав фото с опросом в сторис. "У меня корона. Адски болит горло. Больно даже дышать", - написала Лола. Также она попросила своих поклонников поделиться средством, которое облегчает боль в горле. Подписчики приняли активное участие в опросе, также они пожелали Лоле скорейшего выздоровления.О том, где сейчас находится певица, пока ничего не известно.
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лола юлдашева, коронавирус covid-19

Лола Юлдашева заразилась коронавирусом — фото

12:41 15.01.2022 (обновлено: 12:44 15.01.2022)
© Фото: Бегзод РустамовПевица Лола Юлдашева
Певица Лола Юлдашева - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
© Фото: Бегзод Рустамов
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Популярная звезда узбекской эстрады сообщила неприятную для поклонников новость в Instagram. Она выложила в сторис фото с опросом.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Известная узбекская певица Лола Юлдашева заразилась коронавирусом. Об этом звезда эстрады сообщила в Instagram, опубликовав фото с опросом в сторис.
"У меня корона. Адски болит горло. Больно даже дышать", - написала Лола.
Также она попросила своих поклонников поделиться средством, которое облегчает боль в горле.
© Instagram/lolaofficial_Лола Юлдашева заразилась коронавирусом
Лола Юлдашева заразилась коронавирусом - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
Лола Юлдашева заразилась коронавирусом
© Instagram/lolaofficial_
Подписчики приняли активное участие в опросе, также они пожелали Лоле скорейшего выздоровления.
О том, где сейчас находится певица, пока ничего не известно.
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