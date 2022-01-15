https://uz.sputniknews.ru/20220115/u-aeroporta-tashkenta-bombila-i-ego-podelnik-napali-na-passajira-22208573.html

У аэропорта Ташкента "бомбила" и его подельник напали на пассажира

У аэропорта Ташкента "бомбила" и его подельник напали на пассажира

Правоохранители установили личности нападавших. Под подозрением оказались 41-летний житель Ташкента и 36-летний уроженец Ташобласти.

2022-01-15T14:54+0500

2022-01-15T14:54+0500

2022-01-15T14:56+0500

происшествия

нападение

грабеж

такси

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Двое злоумышленников напали на пассажира и ограбили его возле столичного аэропорта, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД.По данным госоргана, инцидент произошел 8 января в 09.30 по местному времени. Мужчина сел в автомобиль Lacetti, остановившийся рядом с международным аэропортом Ташкента. Машина доехала до автостоянки в Яшнабадском районе столицы и остановилась. Водитель и его подельник, находившийся в авто, напали на пассажира. Они вытолкнули свою жертву из салона и применили против нее удушающий прием. После нападения "бомбилы" забрали у потерпевшего $800.Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом >>Правоохранители установили личности нападавших. Под подозрением оказались 41-летний житель Ташкента и 36-летний уроженец Ташобласти. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело "Грабеж". Следствие продолжается. Читайте также:Грабитель таксистов задержан в Ташкенте >>

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нападение, грабеж, такси