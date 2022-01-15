https://uz.sputniknews.ru/20220115/uzbekistantsev-predupredili-o-lavinnoy-opasnosti-v-chimgane-22208086.html

Узбекистанцев предупредили о лавинной опасности в Чимгане

Узбекистанцев предупредили о лавинной опасности в Чимгане

В МЧС настоятельно рекомендовали не заходить в запретные зоны, обозначенные специальными вывесками.

2022-01-15T14:16+0500

2022-01-15T14:16+0500

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общество

лавина

чимган

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Чимгане ожидается сход снежной лавины с 08.00 15 января до 08.00 16 января, объявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана."C 08:00 часов 15 января до 08:00 часов 16 января 2022 года по урочищу Чимган объявлена лавинная опасность", - информируется в сообщении МЧС.В Чимгане объявлена лавинная опасность >>В министерстве попросили граждан соблюдать меры предосторожности. Также в госструктуре настоятельно рекомендовали не заходить в запретные зоны с вывесками "Осторожно — лавинная опасность".Читайте также:Чимган превращают в свалку: результаты рейда активистов - видео >>Мы за чистые горы: в Чимгане прошел субботник >>

чимган

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лавина, чимган