https://uz.sputniknews.ru/20220116/ekspert-rasskazal-kakim-budet-novyy-mirovoy-poryadok--video-22216395.html
Эксперт рассказал, каким будет новый мировой порядок — видео
Эксперт рассказал, каким будет новый мировой порядок — видео
Экономист озвучил свои прогнозы касательно результатов переговоров Москвы и НАТО. Подробнее — в нашем видео.
2022-01-16T14:11+0500
2022-01-16T14:11+0500
2022-01-16T14:11+0500
видео
мультимедиа
нато
переговоры
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Как провал переговоров между Россией и НАТО повлияет на экономику России и бывшего СССР? Стоит ли беспокоится за свои сбережения? Какие экономические изменения побуждают американцев бросать свои новые колонии типа Афганистана? Осилит ли Москва предложить миру новый мировой порядок?На эти и ряд других вопросов для Sputnik ответил экономист и публицист Михаил Хазин.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , нато, переговоры, видео
Эксперт рассказал, каким будет новый мировой порядок — видео
Экономист озвучил свои прогнозы касательно результатов переговоров Москвы и НАТО. Подробнее — в нашем видео.
Как провал переговоров между Россией и НАТО повлияет на экономику России и бывшего СССР? Стоит ли беспокоится за свои сбережения? Какие экономические изменения побуждают американцев бросать свои новые колонии типа Афганистана? Осилит ли Москва предложить миру новый мировой порядок?
На эти и ряд других вопросов для Sputnik
ответил экономист и публицист Михаил Хазин.