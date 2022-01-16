https://uz.sputniknews.ru/20220116/ekspert-rasskazal-kakim-budet-novyy-mirovoy-poryadok--video-22216395.html

Эксперт рассказал, каким будет новый мировой порядок — видео

Эксперт рассказал, каким будет новый мировой порядок — видео

Экономист озвучил свои прогнозы касательно результатов переговоров Москвы и НАТО. Подробнее — в нашем видео.

2022-01-16T14:11+0500

2022-01-16T14:11+0500

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переговоры

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Как провал переговоров между Россией и НАТО повлияет на экономику России и бывшего СССР? Стоит ли беспокоится за свои сбережения? Какие экономические изменения побуждают американцев бросать свои новые колонии типа Афганистана? Осилит ли Москва предложить миру новый мировой порядок?На эти и ряд других вопросов для Sputnik ответил экономист и публицист Михаил Хазин.

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2022

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мультимедиа , нато, переговоры, видео