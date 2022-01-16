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Нокаут "по-узбекски": боец ММА из Узбекистана "вырубил" соперника – видео
Нокаут "по-узбекски": боец ММА из Узбекистана "вырубил" соперника – видео
Это третья победа отечественного бойца в профессиональном MMA. Первые две схватки он также провел на американском ринге.
2022-01-16T11:49+0500
2022-01-16T11:49+0500
спорт
узбекистан
боец
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Боец MMA из Узбекистана Анвар Бойназаров одержал уверенную победу в своем дебютном поединке в организации Legacy Fighting Alliance (LFA). Видеоролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC Fightpass. На ринг против 33-летнего узбекистанца вышел спортсмен из США Джон Фэм. Анвар Бойназаров всего за 21 секунду отправил соперника в нокаут.Это третий триумф отечественного бойца в профессиональном MMA. Первые две схватки он также провел на американском ринге.Узбекистанский боец более известен как кикбоксер. Он выступает в промоушене Glory FC. На его счету 95 побед и 27 поражений.
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Нокаут "по-узбекски": боец ММА из Узбекистана "вырубил" соперника – видео

11:49 16.01.2022
© Twitter / UFC FightpassРинг перед началом боя UFC
Ринг перед началом боя UFC - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2022
© Twitter / UFC Fightpass
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Это третья победа отечественного бойца в профессиональном MMA. Первые две схватки он также провел на американском ринге.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Боец MMA из Узбекистана Анвар Бойназаров одержал уверенную победу в своем дебютном поединке в организации Legacy Fighting Alliance (LFA). Видеоролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.
На ринг против 33-летнего узбекистанца вышел спортсмен из США Джон Фэм. Анвар Бойназаров всего за 21 секунду отправил соперника в нокаут.
Это третий триумф отечественного бойца в профессиональном MMA. Первые две схватки он также провел на американском ринге.
Узбекистанский боец более известен как кикбоксер. Он выступает в промоушене Glory FC. На его счету 95 побед и 27 поражений.
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