https://uz.sputniknews.ru/20220116/nokaut-po-uzbekski-boets-mma-iz-uzbekistana-vyrubil-sopernika--video-22213953.html

Нокаут "по-узбекски": боец ММА из Узбекистана "вырубил" соперника – видео

Нокаут "по-узбекски": боец ММА из Узбекистана "вырубил" соперника – видео

Это третья победа отечественного бойца в профессиональном MMA. Первые две схватки он также провел на американском ринге.

2022-01-16T11:49+0500

2022-01-16T11:49+0500

2022-01-16T11:49+0500

спорт

узбекистан

боец

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Боец MMA из Узбекистана Анвар Бойназаров одержал уверенную победу в своем дебютном поединке в организации Legacy Fighting Alliance (LFA). Видеоролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC Fightpass. На ринг против 33-летнего узбекистанца вышел спортсмен из США Джон Фэм. Анвар Бойназаров всего за 21 секунду отправил соперника в нокаут.Это третий триумф отечественного бойца в профессиональном MMA. Первые две схватки он также провел на американском ринге.Узбекистанский боец более известен как кикбоксер. Он выступает в промоушене Glory FC. На его счету 95 побед и 27 поражений.

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узбекистан, боец