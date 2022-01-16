https://uz.sputniknews.ru/20220116/silnyy-veter-edva-ne-snes-furu-na-trasse-bliz-nur-sultana--video-22215295.html
Сильный ветер едва не снес фуру на трассе близ Нур-Султана — видео
Сильный ветер едва не снес фуру на трассе близ Нур-Султана — видео
Как многотонник мог попасть дорогу в такую погоду? В опубликованном посту также ничего не говорится о дальнейшей судьбе авто и его водителя.
2022-01-16T13:06+0500
2022-01-16T13:06+0500
2022-01-16T13:06+0500
в мире
трасса
сильный ветер
нур-султан
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Мощный порыв ветра едва не стал причиной трагедии на трассе недалеко от Нур-Султана. Фура, следовавшая из Караганды в столицу Казахстана чуть не перевернулась из-за шторма, разбушевавшегося на открытой местности. Кадры засняли очевидцы и передали в местному Sputnik. Все происходило 15 января — в этот день в Нур-Султане и Акмолинской области было объявлено штормовое предупреждение. Трассы были закрыты в пяти регионах республики, поэтому остается загадкой, как многотонник мог попасть дорогу. В опубликованном посту также ничего не говорится о дальнейшей судьбе авто и его водителя. В северных и западных областях ожидаются гололед, сильный ветер с метелью, на горных перевалах юга страны порывы ветра достигнут 30 м/с и более. Все это — следствие активного циклона, пришедшего с берегов Баренцева моря.
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трасса, сильный ветер, нур-султан
Сильный ветер едва не снес фуру на трассе близ Нур-Султана — видео
Как многотонник мог попасть дорогу в такую погоду? В опубликованном посту также ничего не говорится о дальнейшей судьбе авто и его водителя.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
Мощный порыв ветра едва не стал причиной трагедии на трассе недалеко от Нур-Султана. Фура, следовавшая из Караганды в столицу Казахстана чуть не перевернулась из-за шторма, разбушевавшегося на открытой местности. Кадры засняли очевидцы и передали в местному Sputnik
.
Все происходило 15 января — в этот день в Нур-Султане и Акмолинской области было объявлено штормовое предупреждение. Трассы были закрыты в пяти регионах республики, поэтому остается загадкой, как многотонник мог попасть дорогу. В опубликованном посту также ничего не говорится о дальнейшей судьбе авто и его водителя.
В северных и западных областях ожидаются гололед, сильный ветер с метелью, на горных перевалах юга страны порывы ветра достигнут 30 м/с и более. Все это — следствие активного циклона, пришедшего с берегов Баренцева моря.