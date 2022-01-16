https://uz.sputniknews.ru/20220116/skolko-zarabotali-pokupateli-na-keshbekax--obschaya-summa-22219002.html
Сколько заработали покупатели на кэшбэках — общая сумма
Сколько заработали покупатели на кэшбэках — общая сумма
Чтобы противостоять мошенническим схемам, которые стали появляться после внедрения практики возврата средств, в ГНК придумали, как защитить деньги потребителей.
2022-01-16T18:49+0500
2022-01-16T18:49+0500
2022-01-16T18:49+0500
общество
деньги
мошенничество
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Потребители в Узбекистане могут получить кешбэк в размере 1% от стоимости приобретенных товаров или услуг. Инициатива Государственного налогового комитета (ГНК) вызвала интерес среди жителей.Так, за первые 14 дней с начала реализации мероприятий для получения кешбэка зарегистрировано 401 604 чеков с QR-кодом. При этом общая сумма возвращенных за покупки средств составила более 5 млрд сумов. Более 25 тысяч человек скачали специальное мобильное приложения Soliq.Однако неоднократно фиксировались случаи, дискредитирующие внедренную практику возврата кешбэка. Люди намеренно искажают информацию в чеках, а недобросовестные продавцы умышленно не выдают чеки с QR-кодом. Встречаются и ситуации, когда кешбэк за счет чужих чеков получает другой человек. Это также является нарушением прав потребителей. Бывает, что сотрудники торговых точек сначала сами сканируют чеки, а покупателям выдают их копии (дубликаты).Чтобы противостоять мошенническим схемам, в ГНК придумали, как защитить деньги потребителей. Теперь при первом сканировании чек с QR-кодом автоматически регистрируется под номером телефона, который введен в мобильном приложении Soliq. При повторном сканировании отображается номер телефона, на который данный чек был зарегистрирован ранее.Кроме того каждый гражданин может зарегистрировать в день с одной торговой точки не более 5 чеков с QR-кодом. При сканировании 6-го чека на экране появляется соответствующее уведомление.Читайте также: ЦБ Узбекистана уравняет банковские комиссии для терминалов >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
деньги, мошенничество, государственный налоговый комитет
Сколько заработали покупатели на кэшбэках — общая сумма
Чтобы противостоять мошенническим схемам, которые стали появляться после внедрения практики возврата средств, в ГНК придумали, как защитить деньги потребителей.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
Потребители в Узбекистане могут получить кешбэк в размере 1% от стоимости приобретенных товаров или услуг. Инициатива
Государственного налогового комитета (ГНК) вызвала интерес среди жителей.
Так, за первые 14 дней с начала реализации мероприятий для получения кешбэка зарегистрировано 401 604 чеков с QR-кодом. При этом общая сумма возвращенных за покупки средств составила более 5 млрд сумов. Более 25 тысяч человек скачали специальное мобильное приложения Soliq.
Однако неоднократно фиксировались случаи, дискредитирующие внедренную практику возврата кешбэка. Люди намеренно искажают информацию в чеках, а недобросовестные продавцы умышленно не выдают чеки с QR-кодом. Встречаются и ситуации, когда кешбэк за счет чужих чеков получает другой человек. Это также является нарушением прав потребителей.
Бывает, что сотрудники торговых точек сначала сами сканируют чеки, а покупателям выдают их копии (дубликаты).
Чтобы противостоять мошенническим схемам, в ГНК придумали, как защитить деньги потребителей. Теперь при первом сканировании чек с QR-кодом автоматически регистрируется под номером телефона, который введен в мобильном приложении Soliq. При повторном сканировании отображается номер телефона, на который данный чек был зарегистрирован ранее.
Кроме того каждый гражданин может зарегистрировать в день с одной торговой точки не более 5 чеков с QR-кодом. При сканировании 6-го чека на экране появляется соответствующее уведомление.
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