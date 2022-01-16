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США сломают себе кое-что об Россию и "Северный поток-2" — видео
США сломают себе кое-что об Россию и "Северный поток-2" — видео
Сколько будет стоить газ для украинцев и европейцев после запуска Северного потока. Неужели более 2000 долларов? Об это рассказал эксперт в интервью Sputnik на русском.
2022-01-16T19:04+0500
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Как американцы опростоволосились в очередной раз с "Северным потоком-2"? Будет ли газ стоить для украинцев и европейцев свыше 2 000 долларов? Что будет, если Запад не даст Москве запустить "СП-2"?На эти и ряд других вопросов для Sputnik на русском ответил Сергей Кондратьев.
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мультимедиа , сша, северный поток - 2, видео

США сломают себе кое-что об Россию и "Северный поток-2" — видео

19:04 16.01.2022 (обновлено: 09:29 17.01.2022)
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Сколько будет стоить газ для украинцев и европейцев после запуска "Северного потока": неужели более 2 000 долларов? Об это рассказал эксперт в интервью Sputnik на русском.
Как американцы опростоволосились в очередной раз с "Северным потоком-2"? Будет ли газ стоить для украинцев и европейцев свыше 2 000 долларов? Что будет, если Запад не даст Москве запустить "СП-2"?
Северный поток-2

"Северный поток-2" — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который представляет собой расширение газопровода "Северный поток".

Длина трубопровода составляет 1 234 км. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

На эти и ряд других вопросов для Sputnik на русском ответил Сергей Кондратьев.
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