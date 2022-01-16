https://uz.sputniknews.ru/20220116/ssha-slomayut-sebe-koe-chto-ob-rossiyu-i-severnyy-potok-2--video-22219181.html

США сломают себе кое-что об Россию и "Северный поток-2" — видео

США сломают себе кое-что об Россию и "Северный поток-2" — видео

Сколько будет стоить газ для украинцев и европейцев после запуска Северного потока. Неужели более 2000 долларов? Об это рассказал эксперт в интервью Sputnik на русском.

2022-01-16T19:04+0500

2022-01-16T19:04+0500

2022-01-17T09:29+0500

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сша

северный поток - 2

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Как американцы опростоволосились в очередной раз с "Северным потоком-2"? Будет ли газ стоить для украинцев и европейцев свыше 2 000 долларов? Что будет, если Запад не даст Москве запустить "СП-2"?На эти и ряд других вопросов для Sputnik на русском ответил Сергей Кондратьев.

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мультимедиа , сша, северный поток - 2, видео