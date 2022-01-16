Трамп назвал страну, с которой ему было сложно работать — это не Россия

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что иметь дело с США ему было сложнее, чем с Россией, передает радио Sputnik. По словам экс-президента, "некоторые сумасшедшие люди" в стране пытаются возложить ответственность за все и вся на Москву.Бывший глава Белого дома также заявил, что чиновники мешали работе администрации во время его президентства, используя недостоверные данные о России.Читайте также:Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше >>Американцы готовы сражаться против своего правительства с оружием в руках >>
Чиновники мешали работе администрации во время президентства Дональда Трампа, используя недостоверные данные о России. Об этом заявил сам экс-глава Белого дома.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что иметь дело с США ему было сложнее, чем с Россией, передает радио Sputnik.
По словам экс-президента, "некоторые сумасшедшие люди" в стране пытаются возложить ответственность за все и вся на Москву.
"Меня часто спрашивали, с каким государством сложнее всего иметь дело. <...> С Россией? Может, это был Китай или, возможно, КНДР? Это Иран? Я отвечал: "Нет. Самой сложной страной, с которой я имел дело, были Соединенные Штаты Америки", — сказал Трамп на митинге сторонников в Аризоне.
Бывший глава Белого дома также заявил, что чиновники мешали работе администрации во время его президентства, используя недостоверные данные о России.
Дональд Трамп и Россия
После победы Трампа на президентских выборах в 2016 году в США проводилось расследование о так называемых связях его штаба с Россией. Москва не раз отрицала свою причастность к американским выборам.
Позже версию о "сговоре" опровергли, в настоящее время расследуется подоплека кампании против бывшего президента США.