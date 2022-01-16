https://uz.sputniknews.ru/20220116/tramp-nazval-stranu-s-kotoroy-emu-bylo-slojno-rabotat--eto-ne-rossiya-22218340.html

Трамп назвал страну, с которой ему было сложно работать — это не Россия

Трамп назвал страну, с которой ему было сложно работать — это не Россия

Чиновники мешали работе администрации во время президентства Дональда Трампа, используя недостоверные данные о России. Об этом заявил сам экс-глава Белого дома.

2022-01-16T20:30+0500

2022-01-16T20:30+0500

2022-01-16T20:30+0500

в мире

дональд трамп

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что иметь дело с США ему было сложнее, чем с Россией, передает радио Sputnik. По словам экс-президента, "некоторые сумасшедшие люди" в стране пытаются возложить ответственность за все и вся на Москву.Бывший глава Белого дома также заявил, что чиновники мешали работе администрации во время его президентства, используя недостоверные данные о России.Читайте также:Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше >>Американцы готовы сражаться против своего правительства с оружием в руках >>

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дональд трамп