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Трамп назвал страну, с которой ему было сложно работать — это не Россия
Трамп назвал страну, с которой ему было сложно работать — это не Россия
Чиновники мешали работе администрации во время президентства Дональда Трампа, используя недостоверные данные о России. Об этом заявил сам экс-глава Белого дома.
2022-01-16T20:30+0500
2022-01-16T20:30+0500
в мире
дональд трамп
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что иметь дело с США ему было сложнее, чем с Россией, передает радио Sputnik. По словам экс-президента, "некоторые сумасшедшие люди" в стране пытаются возложить ответственность за все и вся на Москву.Бывший глава Белого дома также заявил, что чиновники мешали работе администрации во время его президентства, используя недостоверные данные о России.Читайте также:Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше &gt;&gt;Американцы готовы сражаться против своего правительства с оружием в руках &gt;&gt;
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дональд трамп

Трамп назвал страну, с которой ему было сложно работать — это не Россия

20:30 16.01.2022
© REUTERS / Jonathan DrakeБывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев Северной Каролины
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев Северной Каролины - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Jonathan Drake
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Чиновники мешали работе администрации во время президентства Дональда Трампа, используя недостоверные данные о России. Об этом заявил сам экс-глава Белого дома.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что иметь дело с США ему было сложнее, чем с Россией, передает радио Sputnik.
По словам экс-президента, "некоторые сумасшедшие люди" в стране пытаются возложить ответственность за все и вся на Москву.

"Меня часто спрашивали, с каким государством сложнее всего иметь дело. <...> С Россией? Может, это был Китай или, возможно, КНДР? Это Иран? Я отвечал: "Нет. Самой сложной страной, с которой я имел дело, были Соединенные Штаты Америки", — сказал Трамп на митинге сторонников в Аризоне.

Бывший глава Белого дома также заявил, что чиновники мешали работе администрации во время его президентства, используя недостоверные данные о России.
Дональд Трамп и Россия

После победы Трампа на президентских выборах в 2016 году в США проводилось расследование о так называемых связях его штаба с Россией. Москва не раз отрицала свою причастность к американским выборам.

Позже версию о "сговоре" опровергли, в настоящее время расследуется подоплека кампании против бывшего президента США.

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