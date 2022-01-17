https://uz.sputniknews.ru/20220117/chp-v-aeroportu-samolet-uzairways-vykatilsya-za-predely-posadochnoy-polosy-22230322.html

ЧП в аэропорту: самолет UzAirways выкатился за пределы посадочной полосы

ЧП в аэропорту: самолет UzAirways выкатился за пределы посадочной полосы

На борту находились 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

2022-01-17T15:09+0500

2022-01-17T15:09+0500

2022-01-17T15:09+0500

общество

uzairways

аэропорт

самолет

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В аэропорту Минска из-за непогоды и обледенения трассы произошло ЧП, которое могло обернуться несчастьем. Там со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет авиакомпании UzAirways. О случившемся сообщили Sputnik Беларусь. Причиной инцидента стали сильный снегопад и метель: Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", который следовал по маршруту "Ташкент – Минск" приземлился, но в момент руления выкатился за пределы Взлетно-посадочной полосы. На борту находились 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. На месте работают аврийно-спасательные службы.Из-за невозможности посадки в аэропортах Беларуси, как сообщили в авиакомпании "Белавиа", на запасной аэродром в Санкт-Петербурге перенаправлены рейсы B2942 Санкт-Петербург – Минск и два борта из Москвы (B2958 из Домодедово и B2976 из Шереметьево).

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uzairways, аэропорт, самолет