https://uz.sputniknews.ru/20220117/kak-deputat-iz-nurafshana-obuchaet-doshkolnikov-russkomu-yazyku--foto-22231389.html

Как депутат из Нурафшана обучает дошкольников русскому языку — фото

Как депутат из Нурафшана обучает дошкольников русскому языку — фото

Аббос Исаков — коренной житель Нурафшана. Потомственный ремесленник, он представляет интересы горожан в Кенгаше народных депутатов, а еще работает в детском саду. Почему он решил преподавать русский — в материале Sputnik.

2022-01-17T17:00+0500

2022-01-17T17:00+0500

2022-01-17T17:00+0500

общество

детский сад

русский язык

депутат

нурафшон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/11/22231068_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_197cfa9c0ce32b49b80618760df563c2.jpg

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Аббосу Исакову 23 года, при этом в родном Нурафшане он уже человек известный, поскольку очень деятельный. Аббос развивает собственный бизнес, является депутатом городского Кенгаша и при этом успевает работать в двух детских садах — преподает дошколятам русский язык как иностранный.Почему успешный предприниматель захотел изучать русскую филологию, а затем еще и учить русскому языку детей? Свою историю Аббос Исаков рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.И ремесленник, и филологАббос представляет четвертое поколение мастеров, изготавливающих изделия для конской упряжи. Сегодня в эту упряжь "одеты" лошади Национальной гвардии Узбекистана.В 2017 году он выиграл грант в проекте "Моя бизнес-идея" на республиканском уровне. А в 2019-м стал лучшим молодым предпринимателем Нурафшана в рамках республиканского конкурса "Ташаббус".В том же 2019 году Аббос поступил в Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека и выбрал необычный для ремесленника факультет — русскую филологию. Почему? Потому что любовь к русскому языку привил отец.Язык как преимуществоРаботать по специальности Аббос Исаков начал с третьего курса университета — устроился в Управление дошкольного образования Ташкентской области. Там он познакомился с местными воспитателями, методистами, психологами и логопедами. В результате молодой человек сам захотел работать с дошкольниками — и сейчас трудится сразу в двух детских садах.Аббос вспоминает: он понял, что для работы с детьми обладает важным качеством — умением объяснять все простыми словами, причем и на узбекском, и на русском. В работе педагога это большое преимущество, считает Исаков: русская грамматика весьма сложная, и, работая с узбекскоговорящими детьми, нужно уметь рассказывать о ней на примере узбекских правил.Коллектив в детском саду — исключительно женский. Поэтому появлению Аббоса в качестве педагоги удивились все — и дети, и сотрудники. Но молодой человек смог найти общий язык со всеми.Этот подход позволяет ему ладить с каждым из 25 воспитанников в группе. Например, если нужно поговорить с ребенком, а он без настроения, Аббос просто садится на корточки — чтобы быть на одном уровне с ним.Единственная сложность — в национальных группах дети называют воспитательниц "бохча-опа", что можно примерно перевести как "старшая сестра/ мама в детском саду". К Аббосу по привычке дети обращаются так же. Самый молодой депутатДва года назад Аббос Исаков стал еще и самым молодым депутатом городского Кенгаша — там он представляет родную махаллю и гордится тем, что его поддержали соседи. "Я обязан оправдать их доверие", — говорит он.Стать депутатом Аббос захотел еще во время учебы, будучи студентом, слушая выступления "слуг народа". Тогда молодой человек стал размышлять о том, что политики часто становятся ориентирами для людей, а ему хотелось бы продвигать отечественное образование.Аббос Исаков и сам уделяет большое внимание повышению своего уровня знаний. Например, став депутатом Кенгаша, он поступил в Государственную академию управления при президенте Узбекистана.А с недавних пор стал воплощать свою мечту в жизнь — одна из негосударственных дошкольных образовательных организаций Нурафшана возникла по его инициативе.

нурафшон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

детский сад, русский язык, депутат, нурафшон