Общество
Как депутат из Нурафшана обучает дошкольников русскому языку — фото
© Фото из личного архива Аббоса ИсаковаАббос Исаков обучает дошкольников русскому языку
© Фото из личного архива Аббоса Исакова
Аббос Исаков — коренной житель Нурафшана. Потомственный ремесленник, он представляет интересы горожан в Кенгаше народных депутатов, а еще работает в детском саду. Почему он решил преподавать русский — в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Аббосу Исакову 23 года, при этом в родном Нурафшане он уже человек известный, поскольку очень деятельный.
© Фото из личного архива Аббоса ИсаковаДепутат Аббос Исаков
Депутат Аббос Исаков
© Фото из личного архива Аббоса Исакова
Аббос развивает собственный бизнес, является депутатом городского Кенгаша и при этом успевает работать в двух детских садах — преподает дошколятам русский язык как иностранный.
Почему успешный предприниматель захотел изучать русскую филологию, а затем еще и учить русскому языку детей? Свою историю Аббос Исаков рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.
И ремесленник, и филолог
Аббос представляет четвертое поколение мастеров, изготавливающих изделия для конской упряжи. Сегодня в эту упряжь "одеты" лошади Национальной гвардии Узбекистана.
"Нацгвардия закупает попоны для лошадей, подковы, скребницы для чистки. Изготовление упряжи может занимать от одного дня до трех", — рассказывает Аббос, который уже несколько лет развивает семейное дело и даже вывел его на новый уровень.
В 2017 году он выиграл грант в проекте "Моя бизнес-идея" на республиканском уровне. А в 2019-м стал лучшим молодым предпринимателем Нурафшана в рамках республиканского конкурса "Ташаббус".
© Фото из личного архива Аббоса ИсаковаДепутат Аббос Исаков
Депутат Аббос Исаков
© Фото из личного архива Аббоса Исакова
В том же 2019 году Аббос поступил в Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека и выбрал необычный для ремесленника факультет — русскую филологию. Почему? Потому что любовь к русскому языку привил отец.
"Я ходил в русскую группу детского сада, дома также говорили по-русски. Когда я учился в школе, папа четко контролировал процесс моего обучения — например, как я пишу сочинения, диктанты", — поделился Аббос.
Язык как преимущество
Работать по специальности Аббос Исаков начал с третьего курса университета — устроился в Управление дошкольного образования Ташкентской области. Там он познакомился с местными воспитателями, методистами, психологами и логопедами. В результате молодой человек сам захотел работать с дошкольниками — и сейчас трудится сразу в двух детских садах.
© Фото из личного архива Аббоса ИсаковаАббос Исаков обучает дошкольников русскому языку
Аббос Исаков обучает дошкольников русскому языку
© Фото из личного архива Аббоса Исакова
Аббос вспоминает: он понял, что для работы с детьми обладает важным качеством — умением объяснять все простыми словами, причем и на узбекском, и на русском. В работе педагога это большое преимущество, считает Исаков: русская грамматика весьма сложная, и, работая с узбекскоговорящими детьми, нужно уметь рассказывать о ней на примере узбекских правил.
Коллектив в детском саду — исключительно женский. Поэтому появлению Аббоса в качестве педагоги удивились все — и дети, и сотрудники. Но молодой человек смог найти общий язык со всеми.
"Залог успеха работы в детском саду — самому оставаться ребенком. Дети должны воспринимать вас как ровесника", — делится Аббас.
Этот подход позволяет ему ладить с каждым из 25 воспитанников в группе. Например, если нужно поговорить с ребенком, а он без настроения, Аббос просто садится на корточки — чтобы быть на одном уровне с ним.
© Фото из личного архива Аббоса ИсаковаАббос Исаков обучает дошкольников русскому языку
Аббос Исаков обучает дошкольников русскому языку
© Фото из личного архива Аббоса Исакова
Единственная сложность — в национальных группах дети называют воспитательниц "бохча-опа", что можно примерно перевести как "старшая сестра/ мама в детском саду". К Аббосу по привычке дети обращаются так же.
"Это, конечно, немного странно слышать, но я детей не ругаю, — говорит Аббос. — Просто прошу называть меня "рус тили устоз", или "учитель по русскому".
Самый молодой депутат
Два года назад Аббос Исаков стал еще и самым молодым депутатом городского Кенгаша — там он представляет родную махаллю и гордится тем, что его поддержали соседи.
"Я обязан оправдать их доверие", — говорит он.
© Фото из личного архива Аббоса ИсаковаДепутат Аббос Исаков
Депутат Аббос Исаков
© Фото из личного архива Аббоса Исакова
Стать депутатом Аббос захотел еще во время учебы, будучи студентом, слушая выступления "слуг народа". Тогда молодой человек стал размышлять о том, что политики часто становятся ориентирами для людей, а ему хотелось бы продвигать отечественное образование.
Аббос Исаков и сам уделяет большое внимание повышению своего уровня знаний. Например, став депутатом Кенгаша, он поступил в Государственную академию управления при президенте Узбекистана.
А с недавних пор стал воплощать свою мечту в жизнь — одна из негосударственных дошкольных образовательных организаций Нурафшана возникла по его инициативе.
"Я планирую всегда так или иначе быть связанным с образованием. Это может быть работа в области контроля образовательной системы, в вузе или что-то еще. Но не будем забывать и о бизнесе. Ведь зарплату мы получаем один раз в месяц, а бизнес предполагает ежедневный доход", — говорит он.
Аббос Исаков обучает детей русскому языку
Аббос Исаков обучает детей русскому языку