https://uz.sputniknews.ru/20220117/kogda-v-uzbekistane-chasche-vsego-igrayut-svadby-22237018.html
Когда в Узбекистане чаще всего играют свадьбы
Когда в Узбекистане чаще всего играют свадьбы
В прошлом году в Узбекистане заключено свыше 300 тыс браков. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Какой месяц для главного семейного события предпочитают выбирать узбекистанцы?
2022-01-17T19:20+0500
2022-01-17T19:20+0500
2022-01-17T19:20+0500
общество
узбекистан
свадьба
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Государственный комитет статистики Узбекистан привел данные по количеству зарегистрированных браков по итогам 2021 года.Традиционно свадебный бум в республике выпадает на осень. Связано это во многом с погодными условиями — летний зной спадает, а холода еще не наступили. Не стал исключением и прошлый год.Наибольшее количество заключенных браков пришлись на период с августа по декабрь. Наиболее привлекательным месяцем для этого стал октябрь.Меньше всего узбекистанцы скрепляли себя узами брака в феврале. На этот месяц пришлось лишь 16 346 свадьбы.Общая статистика браков, зарегистрированных в прошлом году в Узбекистане, выглядит следующим образом:Всего же, по данным Госкомстата, в 2021 году в республике узаконили свои отношения 305 082 пары. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее — 296 750.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, свадьба
Когда в Узбекистане чаще всего играют свадьбы
В прошлом году в Узбекистане заключено свыше 300 тыс браков. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Государственный комитет статистики Узбекистан привел данные по количеству зарегистрированных браков по итогам 2021 года.
Традиционно свадебный бум в республике выпадает на осень. Связано это во многом с погодными условиями — летний зной спадает, а холода еще не наступили. Не стал исключением и прошлый год.
Наибольшее количество заключенных браков пришлись на период с августа по декабрь. Наиболее привлекательным месяцем для этого стал октябрь.
Меньше всего узбекистанцы скрепляли себя узами брака в феврале. На этот месяц пришлось лишь 16 346 свадьбы.
Общая статистика браков, зарегистрированных в прошлом году в Узбекистане, выглядит следующим образом:
Всего же, по данным
Госкомстата, в 2021 году в республике узаконили свои отношения 305 082 пары. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее — 296 750.