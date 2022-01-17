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https://uz.sputniknews.ru/20220117/kogda-v-uzbekistane-chasche-vsego-igrayut-svadby-22237018.html
Когда в Узбекистане чаще всего играют свадьбы
Когда в Узбекистане чаще всего играют свадьбы
В прошлом году в Узбекистане заключено свыше 300 тыс браков. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Какой месяц для главного семейного события предпочитают выбирать узбекистанцы?
2022-01-17T19:20+0500
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общество
узбекистан
свадьба
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Государственный комитет статистики Узбекистан привел данные по количеству зарегистрированных браков по итогам 2021 года.Традиционно свадебный бум в республике выпадает на осень. Связано это во многом с погодными условиями — летний зной спадает, а холода еще не наступили. Не стал исключением и прошлый год.Наибольшее количество заключенных браков пришлись на период с августа по декабрь. Наиболее привлекательным месяцем для этого стал октябрь.Меньше всего узбекистанцы скрепляли себя узами брака в феврале. На этот месяц пришлось лишь 16 346 свадьбы.Общая статистика браков, зарегистрированных в прошлом году в Узбекистане, выглядит следующим образом:Всего же, по данным Госкомстата, в 2021 году в республике узаконили свои отношения 305 082 пары. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее — 296 750.
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узбекистан, свадьба

Когда в Узбекистане чаще всего играют свадьбы

19:20 17.01.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбручальные кольца
Обручальные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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В прошлом году в Узбекистане заключено свыше 300 тыс браков. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Государственный комитет статистики Узбекистан привел данные по количеству зарегистрированных браков по итогам 2021 года.
Традиционно свадебный бум в республике выпадает на осень. Связано это во многом с погодными условиями — летний зной спадает, а холода еще не наступили. Не стал исключением и прошлый год.
Наибольшее количество заключенных браков пришлись на период с августа по декабрь. Наиболее привлекательным месяцем для этого стал октябрь.
Меньше всего узбекистанцы скрепляли себя узами брака в феврале. На этот месяц пришлось лишь 16 346 свадьбы.
Общая статистика браков, зарегистрированных в прошлом году в Узбекистане, выглядит следующим образом:
январь — 19 703;
февраль — 16 346;
март — 23 829;
апрель — 17 236;
май — 19 722;
июнь — 22 127;
июль — 24 491;
август — 31 518;
сентябрь — 31 741;
октябрь — 35 706;
ноябрь — 34 390;
декабрь — 28 273.
Всего же, по данным Госкомстата, в 2021 году в республике узаконили свои отношения 305 082 пары. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее — 296 750.
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