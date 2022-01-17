Кошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте - фото

На улицах Каира появились необычные сооружения - яркие переносные домики для кошек. Сделаны эти "убежища" из старых автомобильных шин. Таким образом дизайнер Ибрагим Абугенди решает сразу две проблемы - переработку резины, а самое главное, спасение бродячих кошек зимой.Дело в том, что в Египте меняется климат: в холодные месяцы страну стали накрывать снегопады и дожди, к чему местные кошки до сих пор не привыкли. Чтобы животные не замерзли, Ибрагим решил создать проект "Sheltire", в рамках которого и строит мобильные дома для кошек.Идею дизайнера поддержали и жители Каира - благодаря их пожертвованиям Ибрагим Абугенди надеется создать еще больше "кошачьих домов". Ну а как чувствуют себя сами кошки в новом укрытии, смотрите в фотоленте Sputnik.
Каирский дизайнер решил спасти бродячих кошек от проливного дождя необычным способом. Горожане уже поддержали его идею. Подробности - в фотоленте Sputnik.
На улицах Каира появились необычные сооружения - яркие переносные домики для кошек. Сделаны эти "убежища" из старых автомобильных шин. Таким образом дизайнер Ибрагим Абугенди решает сразу две проблемы - переработку резины, а самое главное, спасение бродячих кошек зимой.
Дело в том, что в Египте меняется климат: в холодные месяцы страну стали накрывать снегопады и дожди, к чему местные кошки до сих пор не привыкли. Чтобы животные не замерзли, Ибрагим решил создать проект "Sheltire", в рамках которого и строит мобильные дома для кошек.
Идею дизайнера поддержали и жители Каира - благодаря их пожертвованиям Ибрагим Абугенди надеется создать еще больше "кошачьих домов". Ну а как чувствуют себя сами кошки в новом укрытии, смотрите в фотоленте Sputnik.
Вход в домик сделан в виде кошачьей головы. Вообще, каждая деталь в убежище продумана, объясняет Ибрагим: например, шины в качестве стройматериала выбраны не случайно. Они обеспечивают теплоизоляцию, поэтому даже в самый сильный снегопад в домике тепло.
Вход в домик сделан в виде кошачьей головы. Вообще, каждая деталь в убежище продумана, объясняет Ибрагим: например, шины в качестве стройматериала выбраны не случайно. Они обеспечивают теплоизоляцию, поэтому даже в самый сильный снегопад в домике тепло.