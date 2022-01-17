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Кошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте - фото
Кошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте - фото
Каирский дизайнер решил спасти бродячих кошек от проливного дождя необычным способом. Горожане уже поддержали его идею. Подробности - в фотоленте Sputnik.
2022-01-17T22:30+0500
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фото
фотолента
кошки
египет
кошка
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На улицах Каира появились необычные сооружения - яркие переносные домики для кошек. Сделаны эти "убежища" из старых автомобильных шин. Таким образом дизайнер Ибрагим Абугенди решает сразу две проблемы - переработку резины, а самое главное, спасение бродячих кошек зимой.Дело в том, что в Египте меняется климат: в холодные месяцы страну стали накрывать снегопады и дожди, к чему местные кошки до сих пор не привыкли. Чтобы животные не замерзли, Ибрагим решил создать проект "Sheltire", в рамках которого и строит мобильные дома для кошек.Идею дизайнера поддержали и жители Каира - благодаря их пожертвованиям Ибрагим Абугенди надеется создать еще больше "кошачьих домов". Ну а как чувствуют себя сами кошки в новом укрытии, смотрите в фотоленте Sputnik.
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фотолента, кошки, египет, кошка, фото

Кошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте - фото

22:30 17.01.2022
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Каирский дизайнер решил спасти бродячих кошек от проливного дождя необычным способом. Горожане уже поддержали его идею. Подробности - в фотоленте Sputnik.
На улицах Каира появились необычные сооружения - яркие переносные домики для кошек. Сделаны эти "убежища" из старых автомобильных шин. Таким образом дизайнер Ибрагим Абугенди решает сразу две проблемы - переработку резины, а самое главное, спасение бродячих кошек зимой.
Дело в том, что в Египте меняется климат: в холодные месяцы страну стали накрывать снегопады и дожди, к чему местные кошки до сих пор не привыкли. Чтобы животные не замерзли, Ибрагим решил создать проект "Sheltire", в рамках которого и строит мобильные дома для кошек.
Идею дизайнера поддержали и жители Каира - благодаря их пожертвованиям Ибрагим Абугенди надеется создать еще больше "кошачьих домов". Ну а как чувствуют себя сами кошки в новом укрытии, смотрите в фотоленте Sputnik.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Сначала кошки смотрели на домики с любопытством.

Сначала кошки смотрели на домики с любопытством. - Sputnik Узбекистан
1/6
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Сначала кошки смотрели на домики с любопытством.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Ибрагим Абугенди лично кормит своих подопечных. Сейчас с ним сотрудничает известный в Египте онлайн-зоомагазин..

Ибрагим Абугенди лично кормит своих подопечных. Сейчас с ним сотрудничает известный в Египте онлайн-зоомагазин.. - Sputnik Узбекистан
2/6
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Ибрагим Абугенди лично кормит своих подопечных. Сейчас с ним сотрудничает известный в Египте онлайн-зоомагазин..

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Вход в домик сделан в виде кошачьей головы. Вообще, каждая деталь в убежище продумана, объясняет Ибрагим: например, шины в качестве стройматериала выбраны не случайно. Они обеспечивают теплоизоляцию, поэтому даже в самый сильный снегопад в домике тепло.

Вход в домик сделан в виде кошачьей головы. Вообще, каждая деталь в убежище продумана, объясняет Ибрагим: например, шины в качестве стройматериала выбраны не случайно. Они обеспечивают теплоизоляцию, поэтому даже в самый сильный снегопад в домике тепло. - Sputnik Узбекистан
3/6
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Вход в домик сделан в виде кошачьей головы. Вообще, каждая деталь в убежище продумана, объясняет Ибрагим: например, шины в качестве стройматериала выбраны не случайно. Они обеспечивают теплоизоляцию, поэтому даже в самый сильный снегопад в домике тепло.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Кроме автомобильных шин, при строительстве домиков Абугенди использует древесину.

Кроме автомобильных шин, при строительстве домиков Абугенди использует древесину. - Sputnik Узбекистан
4/6
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Кроме автомобильных шин, при строительстве домиков Абугенди использует древесину.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Каждый мобильный блок вмещает до пяти кошек.

Каждый мобильный блок вмещает до пяти кошек. - Sputnik Узбекистан
5/6
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Каждый мобильный блок вмещает до пяти кошек.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Кошки быстро прижились в новых домах. "Разница даже в 10 градусов имеет огромное для них значение", - говорит Ибрагим Абугенди.

Кошки быстро прижились в новых домах. &quot;Разница даже в 10 градусов имеет огромное для них значение&quot;, - говорит Ибрагим Абугенди. - Sputnik Узбекистан
6/6
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Кошки быстро прижились в новых домах. "Разница даже в 10 градусов имеет огромное для них значение", - говорит Ибрагим Абугенди.

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