https://uz.sputniknews.ru/20220117/koshkin-dom-kak-zabotyatsya-o-bezdomnyx-kotax-v-egipte---foto-22232992.html

Кошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте - фото

Кошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте - фото

Каирский дизайнер решил спасти бродячих кошек от проливного дождя необычным способом. Горожане уже поддержали его идею. Подробности - в фотоленте Sputnik.

2022-01-17T22:30+0500

2022-01-17T22:30+0500

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фото

фотолента

кошки

египет

кошка

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На улицах Каира появились необычные сооружения - яркие переносные домики для кошек. Сделаны эти "убежища" из старых автомобильных шин. Таким образом дизайнер Ибрагим Абугенди решает сразу две проблемы - переработку резины, а самое главное, спасение бродячих кошек зимой.Дело в том, что в Египте меняется климат: в холодные месяцы страну стали накрывать снегопады и дожди, к чему местные кошки до сих пор не привыкли. Чтобы животные не замерзли, Ибрагим решил создать проект "Sheltire", в рамках которого и строит мобильные дома для кошек.Идею дизайнера поддержали и жители Каира - благодаря их пожертвованиям Ибрагим Абугенди надеется создать еще больше "кошачьих домов". Ну а как чувствуют себя сами кошки в новом укрытии, смотрите в фотоленте Sputnik.

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фотолента, кошки, египет, кошка, фото