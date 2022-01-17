https://uz.sputniknews.ru/20220117/krupnyy-pojar-u-rynka-djami-chto-izvestno--video-22226020.html
Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео
Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео
Пламя пытались потушить шесть пожарных бригад. Подробности — в материале.
2022-01-17T12:38+0500
2022-01-17T12:38+0500
2022-01-17T14:23+0500
происшествия
пожар
рынок
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На одном из складов у строительного рынка "Джами" случился пожар. Инцидент произошел на улице Уста Ширин в Алмазарском районе столицы. Звонок в местное Управление по чрезвычайным ситуациям поступил в понедельник в 10.49. Спасатели отреагировали оперативно: шесть пожарных бригад прибыли на место уже в 10.54. В 11.24 пламя локализовали, еще через полчаса — ликвидировали.В результате пожара была повреждена крыша, потолок и внутренняя отделка помещения на площади около 350 квадратных метров, сообщили в МЧС. Пострадавших нет. Причины произошедшего и размеры ущерба сейчас устанавливают правоохранители.
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пожар, рынок
Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео
12:38 17.01.2022 (обновлено: 14:23 17.01.2022)
Пламя пытались потушить шесть пожарных бригад.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На одном из складов у строительного рынка "Джами" случился пожар.
Инцидент произошел на улице Уста Ширин в Алмазарском районе столицы.
Звонок в местное Управление по чрезвычайным ситуациям поступил в понедельник в 10.49.
Спасатели отреагировали оперативно: шесть пожарных бригад прибыли на место уже в 10.54. В 11.24 пламя локализовали, еще через полчаса — ликвидировали.
В результате пожара была повреждена крыша, потолок и внутренняя отделка помещения на площади около 350 квадратных метров, сообщили
в МЧС.
Пострадавших нет. Причины произошедшего и размеры ущерба сейчас устанавливают правоохранители.