https://uz.sputniknews.ru/20220117/krupnyy-pojar-u-rynka-djami-chto-izvestno--video-22226020.html

Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео

Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео

Пламя пытались потушить шесть пожарных бригад. Подробности — в материале.

2022-01-17T12:38+0500

2022-01-17T12:38+0500

2022-01-17T14:23+0500

происшествия

пожар

рынок

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На одном из складов у строительного рынка "Джами" случился пожар. Инцидент произошел на улице Уста Ширин в Алмазарском районе столицы. Звонок в местное Управление по чрезвычайным ситуациям поступил в понедельник в 10.49. Спасатели отреагировали оперативно: шесть пожарных бригад прибыли на место уже в 10.54. В 11.24 пламя локализовали, еще через полчаса — ликвидировали.В результате пожара была повреждена крыша, потолок и внутренняя отделка помещения на площади около 350 квадратных метров, сообщили в МЧС. Пострадавших нет. Причины произошедшего и размеры ущерба сейчас устанавливают правоохранители.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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пожар, рынок