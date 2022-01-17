https://uz.sputniknews.ru/20220117/tashkent-i-ashxabad-namereny-uvelichit-kooperatsiyu-22238707.html

Ташкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию

Ташкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию

Приоритетным направлением для сотрудничества двух стран будет промышленность, энергетика, водное и сельское хозяйство.

2022-01-17T20:47+0500

2022-01-17T20:47+0500

2022-01-17T20:47+0500

политика

ташкент

сельское хозяйство

ашхабад

промышленность

энергетика

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов в понедельник в Ташкенте обсудили реализацию новых совместных проектов кооперации, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Сообщается, что Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Во время встречи президент Узбекистана отметил поступательное наращивание отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Также отмечена важность продвижения межрегиональных связей и программ культурно-гуманитарного обмена.Вице-премьер Туркменистана в свою очередь вручил Мирзиёеву письменное послание туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова, в котором отмечается близость и сходство позиций двух стран по вопросам международной политики и региональных отношений, уточняет пресс-служба.

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ташкент, сельское хозяйство, ашхабад, промышленность, энергетика