https://uz.sputniknews.ru/20220117/tashkent-i-ashxabad-namereny-uvelichit-kooperatsiyu-22238707.html
Ташкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию
Ташкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию
Приоритетным направлением для сотрудничества двух стран будет промышленность, энергетика, водное и сельское хозяйство.
2022-01-17T20:47+0500
2022-01-17T20:47+0500
2022-01-17T20:47+0500
политика
ташкент
сельское хозяйство
ашхабад
промышленность
энергетика
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов в понедельник в Ташкенте обсудили реализацию новых совместных проектов кооперации, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Сообщается, что Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Во время встречи президент Узбекистана отметил поступательное наращивание отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Также отмечена важность продвижения межрегиональных связей и программ культурно-гуманитарного обмена.Вице-премьер Туркменистана в свою очередь вручил Мирзиёеву письменное послание туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова, в котором отмечается близость и сходство позиций двух стран по вопросам международной политики и региональных отношений, уточняет пресс-служба.
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ташкент, сельское хозяйство, ашхабад, промышленность, энергетика
Ташкент и Ашхабад намерены увеличить кооперацию
Приоритетным направлением для сотрудничества двух стран будет промышленность, энергетика, водное и сельское хозяйство.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов в понедельник в Ташкенте обсудили реализацию новых совместных проектов кооперации, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.
Сообщается, что Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Во время встречи президент Узбекистана отметил поступательное наращивание отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
"Особое внимание уделено вопросам углубления взаимодействия и практическим шагам по увеличению объемов взаимной торговли, реализации новых совместных проектов кооперации в сфере промышленности, энергетики, водного и сельского хозяйства, а также эффективному использованию транзитного потенциала двух государств", — говорится в сообщении.
Также отмечена важность продвижения межрегиональных связей и программ культурно-гуманитарного обмена.
Вице-премьер Туркменистана в свою очередь вручил Мирзиёеву письменное послание туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова, в котором отмечается близость и сходство позиций двух стран по вопросам международной политики и региональных отношений, уточняет пресс-служба.