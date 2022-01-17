https://uz.sputniknews.ru/20220117/uzbekistan-i-turkmenistan-gotovy-dovesti-tovarooborot-do-milliarda-dollarov-22239103.html

Узбекистан и Туркменистан готовы довести товарооборот до миллиарда долларов

Узбекистан и Туркменистан готовы довести товарооборот до миллиарда долларов

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Ташкент и встретился с Сардором Умурзаковым. О чем говорили стороны — в материале Sputnik Узбекистан.

2022-01-17T21:32+0500

2022-01-17T21:32+0500

2022-01-17T21:32+0500

экономика

узбекистан

туркменистан

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и взаимной торговли Узбекистана.Об этом в понедельник говорили заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Встреча прошла в рамках визита правительственной делегации соседнего государства.Отмечается, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами уже увеличился в пять раз. Только в 2021-ом он вырос на 65 процентов до порядка 880 млн долларов.Участники встречи рассмотрели ряд вопросов в сферах водного хозяйства, сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере транспорта, развития сети общих транспортных коридоров и наращивания транзитного потенциала двух стран, имплементации совместных программ в области культуры и туризма.Достигнута договоренность по обмену опытом в области эффективного использования сельскохозяйственных земель, внедрения международных стандартов качества пищевых продуктов и обеспечения продовольственной безопасности.

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узбекистан, туркменистан, товарооборот