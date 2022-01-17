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Узбекистан и Туркменистан готовы довести товарооборот до миллиарда долларов
Узбекистан и Туркменистан готовы довести товарооборот до миллиарда долларов
Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Ташкент и встретился с Сардором Умурзаковым. О чем говорили стороны — в материале Sputnik Узбекистан.
2022-01-17T21:32+0500
2022-01-17T21:32+0500
экономика
узбекистан
туркменистан
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и взаимной торговли Узбекистана.Об этом в понедельник говорили заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Встреча прошла в рамках визита правительственной делегации соседнего государства.Отмечается, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами уже увеличился в пять раз. Только в 2021-ом он вырос на 65 процентов до порядка 880 млн долларов.Участники встречи рассмотрели ряд вопросов в сферах водного хозяйства, сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере транспорта, развития сети общих транспортных коридоров и наращивания транзитного потенциала двух стран, имплементации совместных программ в области культуры и туризма.Достигнута договоренность по обмену опытом в области эффективного использования сельскохозяйственных земель, внедрения международных стандартов качества пищевых продуктов и обеспечения продовольственной безопасности.
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узбекистан, туркменистан, товарооборот

Узбекистан и Туркменистан готовы довести товарооборот до миллиарда долларов

21:32 17.01.2022
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаСердар Бердымухамедов и Сардор Умурзаков
Сердар Бердымухамедов и Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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За последние четыре года товарооборот между двумя странами уже увеличился в пять раз. Только в 2021-ом он вырос на 65 процентов и достиг порядка 880 млн долларов.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и взаимной торговли Узбекистана.
Об этом в понедельник говорили заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Встреча прошла в рамках визита правительственной делегации соседнего государства.
Отмечается, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами уже увеличился в пять раз. Только в 2021-ом он вырос на 65 процентов до порядка 880 млн долларов.
“Стороны обсудили меры по подготовке к проведению в текущем году первого Форума регионов Узбекистана и Туркменистана, который призван стать площадкой для налаживания прямых связей между администрациями и деловыми кругами двух стран”, — говорится в сообщении.
Участники встречи рассмотрели ряд вопросов в сферах водного хозяйства, сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере транспорта, развития сети общих транспортных коридоров и наращивания транзитного потенциала двух стран, имплементации совместных программ в области культуры и туризма.
Достигнута договоренность по обмену опытом в области эффективного использования сельскохозяйственных земель, внедрения международных стандартов качества пищевых продуктов и обеспечения продовольственной безопасности.
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