https://uz.sputniknews.ru/20220118/mogut-li-rossiyskie-rakety-razmestit-na-kube-i-v-venesuele--video-22259627.html

Могут ли российские ракеты разместить на Кубе и в Венесуэле — видео

Могут ли российские ракеты разместить на Кубе и в Венесуэле — видео

Ракеты на Кубе и в Венесуэле, по мнению эксперта, — всего лишь симметричная угроза. Преимущества их размещения — в малом подлетном времени: достаточно 5-8 минут.

2022-01-18T17:32+0500

2022-01-18T17:32+0500

2022-01-18T17:32+0500

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ракеты

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Размещая ракеты в Латинской Америке, Москва окажет серьезное политическое давление на американскую элиту, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. "Ведь если США смогут нанести первый удар в Восточной Европе, то и мы тоже", — говорит он. Поэтому ракеты на Кубе и в Венесуэле — всего лишь симметричная угроза. И преимущества их размещения — в малом подлетном времени: достаточно 5-8 минут. Почему активность НАТО достигла уровня времен холодной войны? Как альянс все еще рассчитывает "додавить Россию"? Почему голос Эстонии равен нулю, а Польша хоть и имеет вес, но незначительный? Об этом, а еще о космических войнах Сивков рассказал Sputnik по видеосвязи.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа , ракеты, видео