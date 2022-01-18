https://uz.sputniknews.ru/20220118/vlasti-oae-ustanovili-novye-pravila-vezda-v-stranu-dlya-uzbekistantsev-22255495.html

Власти ОАЭ установили новые правила въезда в страну для узбекистанцев

Власти ОАЭ установили новые правила въезда в страну для узбекистанцев

Новые требования также касаются и граждан Таджикистана. Меры контроля введены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в обеих республиках.

2022-01-18T14:52+0500

2022-01-18T14:52+0500

2022-01-18T14:59+0500

общество

оаэ

узбекистанцы

въезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22255402_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_0b1c7db752d9cb4e127a0abec447d211.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Новые требования для въезда в ОАЭ вводятся для граждан Узбекистана и Таджикистана С 17 января, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.Основные правила въезда Эти требования введены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в обеих республиках. Кроме того, в Узбекистане были выявлены случаи распространения нового штамма COVID-19 - омикрон.По данным Минздрава на 17 января, в стране количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 207 057, за день COVID-19 заразились 935 человек. Скончались от этой болезни 1 522 пациента, из них четверо за последние сутки. Полностью вылечились почти 200 тысяч граждан.

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оаэ, узбекистанцы, въезд