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Власти ОАЭ установили новые правила въезда в страну для узбекистанцев
Власти ОАЭ установили новые правила въезда в страну для узбекистанцев
Новые требования также касаются и граждан Таджикистана. Меры контроля введены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в обеих республиках.
2022-01-18T14:52+0500
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общество
оаэ
узбекистанцы
въезд
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Новые требования для въезда в ОАЭ вводятся для граждан Узбекистана и Таджикистана С 17 января, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.Основные правила въезда Эти требования введены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в обеих республиках. Кроме того, в Узбекистане были выявлены случаи распространения нового штамма COVID-19 - омикрон.По данным Минздрава на 17 января, в стране количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 207 057, за день COVID-19 заразились 935 человек. Скончались от этой болезни 1 522 пациента, из них четверо за последние сутки. Полностью вылечились почти 200 тысяч граждан.
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Власти ОАЭ установили новые правила въезда в страну для узбекистанцев

14:52 18.01.2022 (обновлено: 14:59 18.01.2022)
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Новые требования также касаются и граждан Таджикистана. Меры контроля введены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в обеих республиках.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Новые требования для въезда в ОАЭ вводятся для граждан Узбекистана и Таджикистана С 17 января, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

Основные правила въезда

Предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 48 часов до вылета рейса.
После прибытия сразу сдать анализы на ПЦР-тест в аэропортах (Дубай и Шарджа).
Находиться на самоизоляции до получения результата.
Эти требования введены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в обеих республиках. Кроме того, в Узбекистане были выявлены случаи распространения нового штамма COVID-19 - омикрон.
По данным Минздрава на 17 января, в стране количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 207 057, за день COVID-19 заразились 935 человек. Скончались от этой болезни 1 522 пациента, из них четверо за последние сутки. Полностью вылечились почти 200 тысяч граждан.
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