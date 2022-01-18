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Волчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
Волчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
По легенде, первое полнолуние года делало волков более агрессивными, поэтому в эту ночь можно было услышать их леденящий душу вой. А еще Луна якобы воздействовала на людей, делая их особенно эмоциональными.
2022-01-18T22:30+0500
2022-01-18T22:30+0500
фото
полнолуние
луна
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Первое полнолуние в 2022 году приходится на 18 января, оно же считается самым необычным. Дело в том, что в древности индейцы верили: в это время еды становится меньше, из-за чего голодные волки начинают громче выть на луну. Поэтому первое полнолуние года назвали Волчьей Луной. Позже ученые установили, что волки воют, когда хотят собрать стаю - так они информируют собратьев о своем местоположении. Однако красивое и необычное название у полнолуния осталось, и сегодня оно вдохновляет многих мастеров фотографии. Какой увидели луну фотографы в этот раз - смотрите в подборке Sputnik.
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полнолуние, луна, фото

Волчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото

22:30 18.01.2022
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По легенде, первое полнолуние года делало волков более агрессивными, поэтому в эту ночь можно было услышать их леденящий душу вой. А еще Луна якобы воздействовала на людей, делая их особенно эмоциональными.
Первое полнолуние в 2022 году приходится на 18 января, оно же считается самым необычным. Дело в том, что в древности индейцы верили: в это время еды становится меньше, из-за чего голодные волки начинают громче выть на луну. Поэтому первое полнолуние года назвали Волчьей Луной.
Позже ученые установили, что волки воют, когда хотят собрать стаю - так они информируют собратьев о своем местоположении. Однако красивое и необычное название у полнолуния осталось, и сегодня оно вдохновляет многих мастеров фотографии. Какой увидели луну фотографы в этот раз - смотрите в подборке Sputnik.
© AFP / Jack Taylor

Эта фотография из Бангкока может считаться лучшей иллюстрацией к индейской легенде про Волчью Луну. Так как снимали ее сквозь разноцветные новогодние гирлянды, висящие возле местного торгового центра, небо на снимке переливается всеми оттенками сиреневого, что создает действительно мистическую обстановку.

Эта фотография из Бангкока может считаться лучшей иллюстрацией к индейской легенде про Волчью Луну. Так как снимали ее сквозь разноцветные новогодние гирлянды, висящие возле местного торгового центра, небо на снимке переливается всеми оттенками сиреневого, что создает действительно мистическую обстановку. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP / Jack Taylor

Эта фотография из Бангкока может считаться лучшей иллюстрацией к индейской легенде про Волчью Луну. Так как снимали ее сквозь разноцветные новогодние гирлянды, висящие возле местного торгового центра, небо на снимке переливается всеми оттенками сиреневого, что создает действительно мистическую обстановку.

© AFP / Jack Taylor

А так Волчья Луна в Бангкоке выглядит на самом деле.

А так Волчья Луна в Бангкоке выглядит на самом деле. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP / Jack Taylor

А так Волчья Луна в Бангкоке выглядит на самом деле.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Мужчина смотрит на полную луну, иногда известную как "Волчья луна", во время прогулки по воде на пляже Сипойнт в Дублине.

Мужчина смотрит на полную луну, иногда известную как &quot;Волчья луна&quot;, во время прогулки по воде на пляже Сипойнт в Дублине. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Мужчина смотрит на полную луну, иногда известную как "Волчья луна", во время прогулки по воде на пляже Сипойнт в Дублине.

© REUTERS / Florion Goga

Особенно хорошо в 2022 году луну видно в Албании.

Особенно хорошо в 2022 году луну видно в Албании. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Florion Goga

Особенно хорошо в 2022 году луну видно в Албании.

© REUTERS / Toby Melville

Жители Великобритании тоже получили возможность полюбоваться необычным полнолунием. Чтобы посмотреть на восход Волчьей Луны, люди специально выходят на улицу вечером.

Жители Великобритании тоже получили возможность полюбоваться необычным полнолунием. Чтобы посмотреть на восход Волчьей Луны, люди специально выходят на улицу вечером. - Sputnik Узбекистан
5/7
© REUTERS / Toby Melville

Жители Великобритании тоже получили возможность полюбоваться необычным полнолунием. Чтобы посмотреть на восход Волчьей Луны, люди специально выходят на улицу вечером.

© REUTERS / Andrew Couldridge

В той же Великобритании появился еще один атмосферный снимок - на нем изображены волк и Волчья Луна.

В той же Великобритании появился еще один атмосферный снимок - на нем изображены волк и Волчья Луна. - Sputnik Узбекистан
6/7
© REUTERS / Andrew Couldridge

В той же Великобритании появился еще один атмосферный снимок - на нем изображены волк и Волчья Луна.

© REUTERS / Toby Melville

Считается, что в первое полнолуние года люди становятся особенно эмоциональными, поэтому растет риск поссориться с кем-нибудь. Но есть у Волчьей Луны и плюсы - в древности люди верили, что, глядя на нее, можно загадать желание.

Считается, что в первое полнолуние года люди становятся особенно эмоциональными, поэтому растет риск поссориться с кем-нибудь. Но есть у Волчьей Луны и плюсы - в древности люди верили, что, глядя на нее, можно загадать желание. - Sputnik Узбекистан
7/7
© REUTERS / Toby Melville

Считается, что в первое полнолуние года люди становятся особенно эмоциональными, поэтому растет риск поссориться с кем-нибудь. Но есть у Волчьей Луны и плюсы - в древности люди верили, что, глядя на нее, можно загадать желание.

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