Волчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
Волчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
По легенде, первое полнолуние года делало волков более агрессивными, поэтому в эту ночь можно было услышать их леденящий душу вой. А еще Луна якобы воздействовала на людей, делая их особенно эмоциональными.
Первое полнолуние в 2022 году приходится на 18 января, оно же считается самым необычным. Дело в том, что в древности индейцы верили: в это время еды становится меньше, из-за чего голодные волки начинают громче выть на луну. Поэтому первое полнолуние года назвали Волчьей Луной. Позже ученые установили, что волки воют, когда хотят собрать стаю - так они информируют собратьев о своем местоположении. Однако красивое и необычное название у полнолуния осталось, и сегодня оно вдохновляет многих мастеров фотографии. Какой увидели луну фотографы в этот раз - смотрите в подборке Sputnik.
По легенде, первое полнолуние года делало волков более агрессивными, поэтому в эту ночь можно было услышать их леденящий душу вой. А еще Луна якобы воздействовала на людей, делая их особенно эмоциональными.
Первое полнолуние в 2022 году приходится на 18 января, оно же считается самым необычным. Дело в том, что в древности индейцы верили: в это время еды становится меньше, из-за чего голодные волки начинают громче выть на луну. Поэтому первое полнолуние года назвали Волчьей Луной.
Позже ученые установили, что волки воют, когда хотят собрать стаю - так они информируют собратьев о своем местоположении. Однако красивое и необычное название у полнолуния осталось, и сегодня оно вдохновляет многих мастеров фотографии. Какой увидели луну фотографы в этот раз - смотрите в подборке Sputnik.
Эта фотография из Бангкока может считаться лучшей иллюстрацией к индейской легенде про Волчью Луну. Так как снимали ее сквозь разноцветные новогодние гирлянды, висящие возле местного торгового центра, небо на снимке переливается всеми оттенками сиреневого, что создает действительно мистическую обстановку.
Эта фотография из Бангкока может считаться лучшей иллюстрацией к индейской легенде про Волчью Луну. Так как снимали ее сквозь разноцветные новогодние гирлянды, висящие возле местного торгового центра, небо на снимке переливается всеми оттенками сиреневого, что создает действительно мистическую обстановку.
Считается, что в первое полнолуние года люди становятся особенно эмоциональными, поэтому растет риск поссориться с кем-нибудь. Но есть у Волчьей Луны и плюсы - в древности люди верили, что, глядя на нее, можно загадать желание.
Считается, что в первое полнолуние года люди становятся особенно эмоциональными, поэтому растет риск поссориться с кем-нибудь. Но есть у Волчьей Луны и плюсы - в древности люди верили, что, глядя на нее, можно загадать желание.