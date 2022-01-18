https://uz.sputniknews.ru/20220118/volchya-luna-kak-vyglyadit-samoe-neobychnoe-polnolunie-goda---foto-22255865.html

Волчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото

Волчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото

По легенде, первое полнолуние года делало волков более агрессивными, поэтому в эту ночь можно было услышать их леденящий душу вой. А еще Луна якобы воздействовала на людей, делая их особенно эмоциональными.

2022-01-18T22:30+0500

2022-01-18T22:30+0500

2022-01-18T22:30+0500

фото

полнолуние

луна

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Первое полнолуние в 2022 году приходится на 18 января, оно же считается самым необычным. Дело в том, что в древности индейцы верили: в это время еды становится меньше, из-за чего голодные волки начинают громче выть на луну. Поэтому первое полнолуние года назвали Волчьей Луной. Позже ученые установили, что волки воют, когда хотят собрать стаю - так они информируют собратьев о своем местоположении. Однако красивое и необычное название у полнолуния осталось, и сегодня оно вдохновляет многих мастеров фотографии. Какой увидели луну фотографы в этот раз - смотрите в подборке Sputnik.

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полнолуние, луна, фото