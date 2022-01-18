https://uz.sputniknews.ru/20220118/xabib-nurmagomedov-nachnet-prodavat-edu-uzbekistan--v-ocheredi-22245237.html
Хабиб Нурмагомедов начнет продавать еду. Узбекистанцы — в очереди
Хабиб Нурмагомедов начнет продавать еду. Узбекистанцы — в очереди
У спортсмена большие планы по развитию франшизы. Первое заведение уже открылось в "Москве-Сити" и наделало много шума. Подробности — в материале.
2022-01-18T10:00+0500
2022-01-18T10:00+0500
2022-01-18T10:06+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов решил открыть свою сеть фастфуда — M-eat by Khabib. Первый ресторан быстрого питания появился в "Москве-Сити". К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице.В планах у спортсмена — открыть 999 заведений по всему миру, в том числе в Центральной Азии.Так, до конца 2023 года рестораны появятся в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Фастфуд Нурмагомедова также будет представлен на Ближнем Востоке: в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет "Бизнес Online".Сейчас компания занимается поиском франчайзи в этих странах.Над созданием сети закусочных Нурмагомедов работал больше восьми месяцев. У экс-чемпиона уже есть опыт работы в сегменте: ранее он открыл ресторан "Папаха" в Москве и кофейню в Махачкале — столице Дагестана. Читайте также:Хабиб Нурмагомедов заразился COVID-19 >>"Сердце Хабиба разбито, но он будет биться с Гэтжи" — менеджер Нурмагомедова >>
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хабиб нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов начнет продавать еду. Узбекистанцы — в очереди
10:00 18.01.2022 (обновлено: 10:06 18.01.2022)
У спортсмена большие планы по развитию франшизы. Где еще откроют новые закусочные и какая в них будет "фишка" — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов решил открыть свою сеть фастфуда — M-eat by Khabib.
Первый ресторан быстрого питания появился в "Москве-Сити".
К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице.
В закусочных будет продаваться продукция собственного завода — томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками. Она получит название "Брэдм-eat" — у компании уже есть на это патент.
В планах у спортсмена — открыть 999 заведений по всему миру, в том числе в Центральной Азии.
Так, до конца 2023 года рестораны появятся в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.
Фастфуд Нурмагомедова также будет представлен на Ближнем Востоке: в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет
"Бизнес Online".
Сейчас компания занимается поиском франчайзи в этих странах.
Над созданием сети закусочных Нурмагомедов работал больше восьми месяцев. У экс-чемпиона уже есть опыт работы в сегменте: ранее он открыл ресторан "Папаха" в Москве и кофейню в Махачкале — столице Дагестана.