https://uz.sputniknews.ru/20220118/xabib-nurmagomedov-nachnet-prodavat-edu-uzbekistan--v-ocheredi-22245237.html

Хабиб Нурмагомедов начнет продавать еду. Узбекистанцы — в очереди

Хабиб Нурмагомедов начнет продавать еду. Узбекистанцы — в очереди

У спортсмена большие планы по развитию франшизы. Первое заведение уже открылось в "Москве-Сити" и наделало много шума. Подробности — в материале.

2022-01-18T10:00+0500

2022-01-18T10:00+0500

2022-01-18T10:06+0500

общество

хабиб нурмагомедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/962/75/9627556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e432fa997a6d8421fad325fb10a5b9cc.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов решил открыть свою сеть фастфуда — M-eat by Khabib. Первый ресторан быстрого питания появился в "Москве-Сити". К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице.В планах у спортсмена — открыть 999 заведений по всему миру, в том числе в Центральной Азии.Так, до конца 2023 года рестораны появятся в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Фастфуд Нурмагомедова также будет представлен на Ближнем Востоке: в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет "Бизнес Online".Сейчас компания занимается поиском франчайзи в этих странах.Над созданием сети закусочных Нурмагомедов работал больше восьми месяцев. У экс-чемпиона уже есть опыт работы в сегменте: ранее он открыл ресторан "Папаха" в Москве и кофейню в Махачкале — столице Дагестана. Читайте также:Хабиб Нурмагомедов заразился COVID-19 >>"Сердце Хабиба разбито, но он будет биться с Гэтжи" — менеджер Нурмагомедова >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хабиб нурмагомедов