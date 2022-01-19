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Чем кофе полезен для мужчин и женщин
Эксперт рассказал о пользе и вреде кофе, а также о том, кому пить этот напиток нельзя категорически.
Кофе — это напиток из обжаренных и перемолотых зерен кофейного дерева. Он считается одним из самых популярных напитков во всем мире. Как сообщает РИА Новости, в состав кофейных зерен входит около 70 биологически активных компонентов, в том числе кофеин, около 30 органических кислот, витамины группы В, а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор. Кофе также богат антиоксидантами.
Полезные свойства
По данным исследования, опубликованным в в JAMA Internal Medicine, британцы среднего возраста, которые умеренно употребляли кофе, умирали на 10-15% реже. Другое исследование доказало, что кофе снижает риск некоторых видов рака.
Кроме того, регулярное употребление кофейного напитка снижает воспалительные процессы в организме и позволяет органам дольше оставаться здоровыми, а при гипотонии помогает повысить давление.
"Молотый свежезаваренный кофе отлично вписывается в разные протоколы питания, особенно те, что направлены на снижение веса", — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Умеренное потребление кофеина, от одной до четырех чашек кофе в день, помогает сосредоточиться и улучшает умственную активность. Под "чашкой" подразумевается 100 мл".
По словам эксперта, у напитка есть ряд преимуществ:
Кофе содержит магний и калий, которые помогают человеческому организму использовать инсулин, регулируя уровень сахара в крови и уменьшая тягу к сладким лакомствам и закускам.
Кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок, что особенно актуально для мужчин.
Кофе содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов.
Кофеин снижает чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, что уменьшает риск развития диабета второго типа.
Некоторые исследования показывают благоприятный эффект от кофе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, так как он стимулирует определенные участки головного мозга.
Кофе улучшает настроение и помогает бороться с депрессией за счет стимуляции центральной нервной системы и увеличения выработки нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин.
За счет содержания кофеина, теанина и других веществ напиток может оказывать благотворное влияние на организм мужчины. Например, повышать потенцию и ускорять рост мышц.
Для женщин он полезен благодаря своей способности поддерживать красоту волос, кожи и ногтей. Также кофе может минимизировать частоту приступов головной боли.
Вред и противопоказания
Однако большое количество кофе может принести вред организму. В частности, кофе вымывает кальций и влияет на состояние костей.
"В кофе плохого качества может быть много примесей, которые способны вызвать тошноту, головную боль или общее плохое самочувствие, — добавила эксперт. — Также он может провоцировать бессонницу и беспокойство. Если у вас высокий уровень холестерина, то лучше выбрать фильтрованный кофе".
Также по словам специалиста, противопоказаниями для употребления напитка являются:
проблемы с желудком;
беременность;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
детский возраст;
гипертония;
болезни нервной системы;
бессонница и т.д.
Кроме этого, кофе вреден людям с психическими расстройствами, потому что может провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки.