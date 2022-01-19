https://uz.sputniknews.ru/20220119/chem-kofe-polezen-dlya-mujchin-i-jenschin-22262844.html

Чем кофе полезен для мужчин и женщин

Чем кофе полезен для мужчин и женщин

Эксперт рассказал о пользе и вреде кофе, а также о том, кому пить этот напиток нельзя категорически.

2022-01-19T07:00+0500

2022-01-19T07:00+0500

2022-01-19T07:00+0500

это интересно

кофе

мнение эксперта

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Кофе — это напиток из обжаренных и перемолотых зерен кофейного дерева. Он считается одним из самых популярных напитков во всем мире. Как сообщает РИА Новости, в состав кофейных зерен входит около 70 биологически активных компонентов, в том числе кофеин, около 30 органических кислот, витамины группы В, а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор. Кофе также богат антиоксидантами.Полезные свойстваПо данным исследования, опубликованным в в JAMA Internal Medicine, британцы среднего возраста, которые умеренно употребляли кофе, умирали на 10-15% реже. Другое исследование доказало, что кофе снижает риск некоторых видов рака.Кроме того, регулярное употребление кофейного напитка снижает воспалительные процессы в организме и позволяет органам дольше оставаться здоровыми, а при гипотонии помогает повысить давление.По словам эксперта, у напитка есть ряд преимуществ:За счет содержания кофеина, теанина и других веществ напиток может оказывать благотворное влияние на организм мужчины. Например, повышать потенцию и ускорять рост мышц.Для женщин он полезен благодаря своей способности поддерживать красоту волос, кожи и ногтей. Также кофе может минимизировать частоту приступов головной боли.Вред и противопоказанияОднако большое количество кофе может принести вред организму. В частности, кофе вымывает кальций и влияет на состояние костей.Также по словам специалиста, противопоказаниями для употребления напитка являются:Кроме этого, кофе вреден людям с психическими расстройствами, потому что может провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кофе, мнение эксперта